Zubimendi tiene en mente volver a la Real Sociedad, pero es cauteloso
El centrocampista se marchó al Arsenal durante el pasado mercado de fichajes de verano. En el equipo inglés ha sido importante aunque ha perdido protagonismo durante el final de esta temporada. El centrocampista está abierto a regresar, pero prefiere no hacer promesas en vano
Aunque ya no está en la Real Sociedad, Martín Zubimendi siempre tiene en la cabeza, y cerca de su corazón al equipo vasco. El centrocampista ahora mismo centrado en el Arsenal, en donde es importante a pesar de que ha tenido menos minutos de lo que esperaba en el final de temporada, pero tiene en mente regresar a la Real Sociedad aunque se ha mostrado cauteloso debido a que en el fútbol actual nunca se puede asegurar nada.
Martín Zubimendi se marchó al Arsenal durante el pasado mercado de fichajes de verano, pero el centrocampista ha asegurado que le gustaría volver algún día. "Sí, sí que me gustaría". Si bien es cierto que el canterano de la Real Sociedad también se ha querido mostrar cauteloso ya que no desea decir cosas que no sucedan en el futuro. "Obviamente no me quiero atar a promesas ni a palabras porque no sé qué puede pasar, pero sería algo bonito", ha dicho en una entrevista en El Diario Vasco.
A sus 27 años, Martín Zubimendi fue traspasado por la Real Sociedad al Arsenal a cambio de 70 millones de euros. El centrocampista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y será entonces cuando se pueda evaluar un posible regreso a una Real Sociedad que siempre lo acogerá con los brazos abiertos ya que su salida fue totalmente pactada y aceptada entre el club vasco y el propio futbolista.
Por otro lado, Martín Zubimendi también ha dicho que echa de menos estar en San Sebastián ya que ahora no tiene a amigos para hacer planes en Londres. "La gente, porque en cualquier tarde que tenía libre siempre tenía alguien para hacer algún plan".
Martín Zubimendi repasa su temporada en el Arsenal
Martín Zubimendi, para acabar, ha repasado su primera temporada en el Arsenal en la cual ha ido de más a menos. Ha disputado 57 partidos y 4.299 minutos, pero perdiendo importancia en la recta final de la campaña.
El centrocampista ha reflexionado sobre cómo le ha ido. "Creo que con naturalidad. Obviamente no gusta, pero es que hay momentos en la temporada. Yo también he visto a otros compañeros jugar menos siendo de una calidad inmensa y cuando un jugador está un poquito más bajo de forma, entiendo que tiene que jugar otro. Y si lo hace bien, pues adelante. Tampoco le doy tantas vueltas. No por jugar menos ahora soy peor jugador ni nada. Sólo que hay momentos para todos. A veces me da un poco de pena que el fútbol no tenga memoria y quizás te quedes con los últimos partidos y creo que en general ha sido una temporada muy positiva".