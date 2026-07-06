Marc Casadó desvela que pronto decidirá su futuro

El centrocampista del FC Barcelona cuenta con muchas papeletas para abandonar el club catalán en este mercado de fichajes de verano debido a la importancia que perdió en la pasada temporada. El catalán ha señalado que tiene opciones de quedarse porque a él no le han comunicado que lo quieran vender

Marc Casadó es uno de los asuntos que tiene que abordar el FC Barcelona en los próximos días debido a las informaciones de las últimas semanas que han situado al catalán fuera del equipo azulgrana. Una situación que ha dejado sorprendido al centrocampista que ha roto su silencio para decir que a él no le han comunicado nada sobre una posible salida. A pesar de ello, Marc Casado no descarta ningún escenario y ha dicho que en días venideros se va a reunir con el Barça para decidir que es lo mejor para todas las partes: quedarse o que lo traspasen.

Vinculado con el Al-Hilal de Arabia Saudí, con la Premier League y con algunos clubes de LaLiga, Marc Casadó ha señalado que está sorprendido sobre todo lo que se está hablando de su posible salida del FC Barcelona. "No sé de dónde sale la información de que el club me quiere vender. A mí no me han dicho nada y mi agente tampoco me ha dicho que esto sea así", ha manifestado en una entrevista a Jijantes FC.

De hecho, el centrocampista ha dicho que está centrado en el FC Barcelona. "Yo intento no mirar nada. Me escriben, pero ya sabemos cómo va esto. Lo mejor es no mirar nada. Salen muchas tonterías. Yo estoy centrado en lo que me toca, descansar y que digan lo que quieran".

Marc Casadó no descarta su salida pero tampoco el quedarse en el FC Barcelona

A pesar de estas palabras, Marc Casadó sabe que su continuidad en el FC Barcelona está en entredicho por la pérdida de importancia que ha tenido en el equipo en la última temporada. De hecho, el centrocampista, de 22 años, ya ha anunciado que se va a reunir con el club para decidir qué es lo mejor. "El lunes estoy citado y hablaré con quien tenga que hablar, con el míster, el club y los agentes, y decidiremos lo mejor para todos".

Marc Casadó cuenta con el interés de equipos de Arabia Saudí, pero el centrocampista no se quiere precipitar al decidir su futuro ya que su prioridad es seguir en el FC Barcelona o, en su defecto, ir a un equipo competitivo de Europa que le permita tener una carrera deportiva en la élite. El centrocampista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 y el club catalán exige al menos 20 millones de euros para dar luz verde a su traspaso.

Marc Casado ha aprovechado también este momento para hacer una análisis de su temporada pasada, en la que se vio relegado a un rol más secundario en un FC Barcelona en donde tiene complicado jugar debido a la recuperación de Marc Bernal quien cuenta con una confianza mayor por parte de su entrenador Hansi Flick. "Ha sido una temporada diferente. Me he tenido que adaptar a otras situaciones. A nadie le gusta participar menos, pero siempre digo que, toque lo que toque, daré lo máximo por el club y por el vestuario. Siempre doy el cien por cien en los entrenamientos y en los partidos. Siempre que el club y el míster quieran, estaré aquí con ganas de darlo todo. Eso no va a cambiar".