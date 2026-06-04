Tercer asalto del Sevilla para ganar LaLiga FC Futures: calendario y convocatoria de jugadores

El Alevín A blanquirrojo ha viajado este jueves hasta Villarreal, donde intentará dar un pasito más después de encadenar dos ediciones seguidas perdiendo en la final

¿Quién ha dicho que no hay fútbol este fin de semana? En medio del final de las competiciones de clubes de la 2025/2026 y del inicio del Mundial 2026, llega la XXXIII edición del torneo nacional LaLiga FC Futures, popular torneo de cantera en el que el Sevilla FC estará representado por el Alevín A y que se celebrará en Villarreal entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio. A la tercera tiene que ir la vencida.

El Sevilla FC, a quitarse la espinita de LaLiga FC Futures

El equipo nervionense afronta esta nuevo torneo con el ambicioso objetivo de aspirar a todo y dar ese pasito le ha faltado en sus últimas participaciones. El Alevín A blanquirrojo fue finalista en las dos ediciones nacionales anteriores, cediendo en el Estadio de la Cerámica ante el Valencia CF, por la mínima en el verano de 2024; y el RCD Espanyol, que le derrotó en la tanda de penaltis en el estío de 2025. Sí se alzó con la victoria en la edición internacional que se disputó en la Navidad de 2024, venciendo en la final al Real Betis (3-0) con un gran David Rosa.

La convocatoria del Alevín A del Sevilla FC y el calendario del torneo: este viernes, cuatro partidos

El equipo sevillista, entrenado por Alberto Barroso, ha viajado a tierras castellonenses con los siguientes 12 futbolistas convocados: Julián, Rubén, Pepe, Garrido, Morillo, José María Muela, Martín García, Carlos Martín, Juan, José Manuel, Álvaro Martínez y Jorge, quien ha entrado a última hora en sustitución del lesionado Hugo.

El Sevilla FC ha quedado encuadrado en el Grupo D junto a Atlético de Madrid, CA Osasuna, Elche CF y el anfitrión Villarreal CF. El debut tendrá lugar este viernes, a las 10:00 horas ante el equipo navarro; mientras que a las 12:00 librará el duelo con los colchoneros y una hora más tarde, a las 13:00 horas, contra el equipo 'groguet'.

La cuarta y última jornada de la Fase de Grupos se celebrará ya por la tarde, a partir de las 19:30 horas y el rival sevillista será el Elche CF. En caso de lograr clasificarse, el sábado se disputarán todos los encuentros tantos de los octavos de final como de los cuartos. Ya el domingo, en horario matinal, se jugarán las semifinales y la gran final.

En el Grupo A competirán Real Madrid, Athletic Club, Getafe CF, Real Sociedad y Levante UD; en el Grupo C se encuentran FC Barcelona, Valencia CF, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés y Real Oviedo; y en el Grupo D compiten Atlético de Madrid, Villarreal CF, Sevilla FC, CA Osasuna y Elche CF.