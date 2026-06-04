La manifestación en contra de los accionistas del Sevilla FC va cogiendo forma: el 18-J como opción y documentación entregada

ESTADIO Deportivo ha podido conocer ciertos detalles de la organización de la manifestación que se está llevando a cabo por parte de los aficionados sevillistas, con la documentación entregada y conociéndose una fecha que aún no es definitiva

El Sevilla FC vive, actualmente, uno de los periodos más difíciles de su historia. La situación tanto económica como deportiva poco tiene que ver con los años donde el equipo triunfaba en Europa y llegó a conseguir un legado más que importante que le ha hecho ser considerado una entidad con importancia dentro del panorama mundial. Ahora, el escenario poco tiene que ver con el que se veía hace unos años en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y una de las soluciones que se antoja necesaria es resolver la situación accionarial del club, con los grandes accionistas en negociaciones para que estas lleguen a buen puerto.

Sin embargo, entre la afición sevillista, existe un hartazgo generalizado por la situación. Esta temporada, el feudo nervionense tuvo que ponerse de nuevo la camiseta del jugador número doce para salvar al equipo en las dos citas claves que tuvo en Nervión, en este caso frente a la Real Sociedad y al Espanyol. Dos victorias claves que sirvieron para catapultar a una plantilla que, por primera vez en mucho tiempo, veía que la Segunda División estaba más cerca que nunca. Tras esa aparición de los aficionados en ese tramo final de año, ahora han cogido la batuta de nuevo para iniciar diferentes movilizaciones en contra de los actuales accionistas que gobiernan el Sevilla FC.

La Federación de Peñas San Fernando, Biris Norte y Accionistas Unidos están llevando a cabo la organización de una gran manifestación que vuelva a unir al sevillismo tal y como ya se hizo el pasado verano. Tras haber entregado este pasado miércoles la documentación pertinente a Subdelegación de Gobierno, diferentes fuentes aseguran a ESTADIO Deportivo que uno de los días que se manejan es el 18 de junio. Ahora queda esperar la decisión tomada por este organismo gubernamental, con más opciones en caso de que no se pudiese efectuar ese jueves.

El comunicado oficial por parte de los tres grupos convocantes

Todos estos movimientos surgen tras el comunicado que los tres grupos anteriormente nombrados lanzaron el pasado 31 de mayo, el día que acababa el periodo de exclusividad para el grupo de Sergio Ramos, momento en el que se conocía que la venta no se acabaría efectuando. Unas palabras contundentes y que reflejaban el sentir del sevillismo. Al final del mismo, también se comunicaba la idea de convocar una manifestación, con el objetivo de acabar con la gestión de los actuales accionistas. "Promoveremos, y alentaremos, junto con otros colectivos de base del sevillismo, cuantas medidas de movilización pacífica y legal, sean necesarias a corto plazo, para apartar a los actuales gestores de la entidad y la llegada de un nuevo proyecto riguroso, solvente, eficaz y ganador", versó el comunicado.

Mientras tanto, desde el martes varios sevillistas están llevando a cabo una concentración en el mosaico del estadio sevillista reclamando que los actuales accionistas den un paso al lado, destacando en el día de ayer el señalamiento a Del Nido Benavente en unas de las pegatinas que se pegó en la puerta 0 del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, tal y como pudieron captar las cámaras de ESTADIO Deportivo.