Claudio Giráldez no elige entre LaLiga y la Europa League: "Tenemos que ir con todo"

El entrenador del Celta de Vigo aparca el choque del próximo jueves ante el Friburgo para poner sus cinco sentidos en la visita de este domingo al Valencia, recordando que aguardan "nueve partidos muy motivantes" en el campeonato liguero

El Celta de Vigo mira de reojo al choque de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo, que tendrá lugar el próximo jueves en Alemania. Pero tras la dolorosa derrota liguera previa al parón frente al Alavés, no puede fallar en su visita de este domingo al Valencia para no perder comba en la pelea con el Real Betis por una quinta plaza que tiene todas las papeletas para servir de pasaporte para la Champions.

Las bajas del Celta de Vigo

De cara a dicho encuentro, el conjunto celeste ha sumado una nueva baja de última hora, si bien Claudio Giráldez espera tener a casi todos sus efectivos en perfecto estado de revista para el desplazamiento continental. “Están Matías Vecino y Román todavía en el parte médico y se añade Starfelt, que viene con molestias lumbares. Llevaba con problemas en los últimos tiempos, lo que no le permitió jugar algún partido con nosotros, y llegó con una incapacidad ahí después de jugar dos partidos con Suecia. Luego, hubo unas molestias puntuales de Aspas y Ristic, que no son importantes, pero que les impide estar en disposición para este partido. Esperemos que todos puedan estar ante el Friburgo, menos Román”, señaló el técnico celeste, renovado hasta 2028, sobre el estado de su plantilla.

Elogios a un Valencia que "ha encontrado la estabilidad"

Pero antes de pensar en la Europa League toca medirse a un rival al alza que se encuentra “probablemente” en su mejor momento de la temporada, advirtiendo el preparador gallego que el resultado del partido de la primera vuelta en Balaídos (4-1) es “engañoso”. "El Valencia ha encontrado esa estabilidad que necesitaba en cuanto a juego y resultados. La había mostrado en pinceladas durante la temporada, pero ahora está siendo muy estable”, comentó, elogiando la riqueza táctica del conjunto dirigido por Carlos Corberán.

“Tiene una plantilla completísima, con muchísimos recursos, con muchísimos perfiles de jugadores distintos que hacen que tengan una variabilidad brutal dentro del once y de los cambios. Sabemos lo difícil que es jugar en Mestalla. Va a ser un partido muy difícil. Fue de los equipos que más nos hizo sufrir en casa, pero tuvimos acierto en momentos importantes. No nos tiene que valer de referencia. En el partido del año pasado allí estuvimos muy bien en la primera parte, pero perdimos, así que será un partido muy disputado contra un equipo muy completo, con un entrenador muy bueno y en un gran momento de forma”, señaló.

Las claves del partido en Mestalla

Para Giráldez, una de las claves del partido pasa por "estar muy bien en la presión". "Es un equipo que es capaz de salir muy bien de las presiones, como nos hizo aquí. Varía mucho la altura y la amplitud de sus jugadores, debemos ajustar eso. Luego, tenemos que ser capaces de dominarles, de estar tiempo con la pelota en campo rival y controlar mucho sus transiciones porque es un equipo muy vertical y muy rápido. Es importante defender bien”, insistió sobre su análisis del encuentro que espera.

No piensa por ahora en el Friburgo

El parón ha servido para coger fuerzas de cara al intenso final de temporada, pero en el Celta de Vigo apuestan por ir paso a paso para culminar el curso de la forma más exitosa posible, sin priorizar entre LaLiga o la Europa League. "A todo el mundo le ha venido bien para desconectar, también al equipo para tener una semana larga de entrenamiento. He visto al equipo bien, con buenas sesiones de entrenamiento, con mucha intensidad y con ganas de afrontar este tramo de la temporada con plenas garantías y con la ilusión de lo que toca, que es la parte más bonita. En el vestuario no pensamos en el Friburgo, tenemos que focalizarnos en el Valencia. Estamos en un momento en el que no podemos despistarnos ni un segundo. Es muy motivante ir a Mestalla, tenemos nueve partidos muy motivantes de aquí a final de temporada para poder soñar. No es el momento de seleccionar donde poner la energía, tenemos que ir con todo a cada partido”, sentenció.

La beneficiosa "continuidad" de Unai Núñez

Por otro lado, el técnico de Porriño mostró su satisfacción por “la continuidad” que está teniendo Unai Núñez, cedido por el Celta de Vigo en un Valencia que desea retenerlo, y aseguró que la adaptación de los fichajes veraniegos al sistema de Corberán está dando ahora su fruto. "Me alegro mucho por él, creo que es bueno para todos que así sea. Es un jugador que tiene muy buenas características y necesita esa continuidad. Muchos jugadores que habían firmado en verano han conocido más la forma de jugar de Carlos. Es un equipo que tiene mucha variabilidad táctica, y adaptarse a eso lleva un tiempo. Jugadores como Ramazzani están ahora en un momento de forma que al principio de Liga no tenía”, subrayó.