Borja Iglesias, Martin Zubimendi, Grimaldo, Eric García... los olvidados de Luis de la Fuente

Hasta seis jugadores (siete si se cuenta al lesionado Víctor Muñoz) aún no han disputado ni un solo minuto con España en lo que va de Mundial. Soprenden los casos del delantero del Celta de Vigo y el de Arsenal con pasado en la Real Sociedad

Luis de la Fuente sumó este pasado jueves una nueva victoria, la tercera en cuatro partidos del presente Mundial con un partido en el que España entendió que tenía que ser protagonista para poder meterse en octavos de final. El encuentro se le puso muy de cara a España con el 2-0 de Pedro Porro en el minuto 66, a partir de ahí empezó Luis de la Fuente un carrusel de cambio que metió en el terreno de juego a Ferran, Mikel Merino, Gavi, Fabián y Marc Pubill. Salieron tras ser titulares, Laporte, Pedri, Lamine Yamal, Dano Olmo y Álex Baena.

En ninguno de esos cambios aparecieron una serie de jugadores que después de cuatro encuentros del Mundial, aún no han disputado ni un solo minutos. Estos son Joan García, David Raya, Eric García, Grimaldo, Zubimendi y Borja Iglesias. En esta lista también estaría Víctor Muñoz pero el delantero de Osasuna está aún lesionado por lo que no está disponible para Luis de la Fuente.

Borja Iglesias disfruta del Mundial, en el banquillo

Borja Iglesias ha dejado claro en todas las declaraciones que ha efectuado tanto antes como durante el Mundial, que asumiría su rol dentro del plantel de la selección española que dirige Luis de la Fuente. De momento Borja Iglesias el único rol que está teniendo dentro de la selección española de Luis de la Fuente es el de suplente porque después de cuatro encuentros de España en el Mundial, el delantero del Celta de Vigo no ha disputado aún ni un solo minuto.

Borja Iglesias calentó este pasado jueves durante la segunda mitad del encuentro de la Roja ante Austria. El de Santiago de Compostela celebró junto a otros compañeros en la banda y se le vio celebrar con el peto el definitivo 3-0 de Oyarzabal. La apuesta completa de Luis de la Fuente por Oyarzabal como delantero ademas de que Borja Iglesias cuenta también con la competencia de Ferran, hace que de momento el ariete del Celta de Vigo no haya podido debutar en un Mundial.

El extraño caso de Zubimendi en la selección española

Si la ausencia de minutos para Borja Iglesias podría ser comprensible por el nivel que está ofreciendo Mikel Oyarzabal, la de Martin Zubimendi en el centro del campo de España es totalmente opuesta. El centrocampista del Arsenal es el único en su posición que aún no ha contado con minutos ya que tanto Gavi, Mikel Merino, Dani Olmo, Pedri, Rodri y Fabián Ruiz han contado con oportunidades en el presente Mundial. Teniendo en cuenta el nivel de Rodri en la fase de grupos, resulta extraño que Luis de la Fuente no le diese minutos al ex de la Real Sociedad.

Joan García y David Raya lo tendrán casi imposible con España

El papel de Joan García y David Raya en la selección española si parece que, salvo lesión o sanción de Unai Simón, será mas testimonial por el buen nivel que está ofreciendo el guardameta del Athletic Club. Tanto el cancerbero del Arsenal como especialmente el del Barcelona, partían con opciones de pelearle la titularidad a Unai Simón antes de empezar el Mundial.

El nivel en defensa de España no 'ayuda' a Eric García y Grimaldo

Este pasado jueves debutó en el Mundial Marc Pubill. El jugador del Atlético de Madrid tuvo una comparecencia testimonial ya que apenas disputó un minuto ante Austria por ingresar al terreno de juego ya en el descuento. Eric García y Grimaldo son otros dos de los jugadores que si el nivel defensivo de España sigue siendo el mismo, tendrán complicada su participación en este Mundial.

El último caso de un jugador de España que aún no ha debutado es el de Víctor Muñoz pero en este caso, el ya jugador del Liverpool sigue recuperándose de su lesión aunque ya ha estado trabajando junto al resto de sus compañeros.