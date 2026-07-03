Borja Iglesias hace celtismo con Alexia Putellas

El gallego y la catalana se saludaron e intercambiaron camisetas a la conclusión del partido de la selección española contra Austria en Los Ángeles

Borja Iglesias tiene muy presente al Celta de Vigo, pese a que estas semanas se encuentra con la selección española que disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Así se pudo comprobar al término del encuentro en el que España se impuso por 3-0 a Austria en los dieciseisavos de final de la competición con un curioso intercambio de camisetas del Panda con Alexia Putellas, que estuvo en las gradas del SoFi Stadium de Los Ángeles presenciando el encuentro.

Era el propio Borja Iglesias, a través de sus redes sociales, el que compartía el momento. Mostraba algunas fotografías de su saludo con Alexia Putellas y el intercambio de regalos. El delantero le daba una camiseta del Celta de Vigo con el dorsal 7 y su nombre a la dos veces Balón de Oro, mientras que la catalana hacía lo propio con el atacante al obsequiarle con camiseta del Barcelona con el número 11 y su nombre, equipo del que se despedía hace unos días para buscar una nueva aventura futbolística.

Borja Iglesias aún no ha podido disfrutar de minutos en el Mundial

Un curioso encuentro entre los dos futbolistas internacionales por España que tuvieron la oportunidad de coincidir en el estadio de Los Ángeles a la conclusión del choque. Ya en alguna ocasión Borja Iglesias y Alexia Putellas han intercambiado elogios públicamente. Ahora los dos pudieron coincidir.

Borja Iglesias de momento no ha podido participar con la selección española en el Mundial en los cuatro partidos que ha disputado el conjunto de Luis de la Fuente. No lo hizo en los tres de la fase de grupos, tampoco frente a Austria pese a que fue uno de los jugadores que se especuló que podía saltar al terreno de juego como uno de los cambios.

Borja Iglesias y la selección española podrían retrasar el inicio liguero del Celta de Vigo

El regreso de Borja Iglesias a la disciplina del Celta de Vigo dependerá de la evolución de España en el campeonato que, de momento, se enfrentará el lunes que viene a Portugal en los octavos de final. Una vez que termine su participación en la Copa del Mundo disfrutará de al menos tres semanas de vacaciones, como el resto de los jugadores tal y como señala la normativa.

No estará por tanto Borja Iglesias para los primeros compases de la pretemporada con el Celta de Vigo, que arranca este lunes con los primeros reconocimientos médicos y ya para el miércoles 8 está previsto el primer entrenamiento a las órdenes de Claudio Giráldez.

Un detalla a tener en cuenta con Borja Iglesias y el Celta de Vigo tiene que ver con la andadura de la selección española en el Mundial. Si España alcanzar al menos semifinales, el Celta de Vigo no jugaría la primera jornada del campeonato liguero que le enfrentará a Osasuna, previsto para el 14, 15 o 16 de agosto, tras el sorteo celebrado el pasado martes. Así sucederá con todos los equipos españoles que tengan en sus filas algún jugador entre los cuatro mejores combinados del Mundial.