La camiseta del Valencia 26/27: blanco y rojo se funden en el último homenaje a Mestalla

El club che y la firma Puma han presentado la primera equipación para la nueva campaña, una camiseta que combina tradición e innovación en un diseño conmemorativo marcado por la despedida de su estadio

El Valencia CF y la firma Puma ya han desvelado oficialmente la nueva primera equipación para la temporada 2026/2027, una camiseta cargada de simbolismo, pensada como homenaje a la historia del club y, sobre todo, a una temporada que quedará marcada para siempre: la despedida de Mestalla.

La nueva elástica llega con una idea clara desde el primer vistazo: unir pasado y presente en un mismo diseño. El tradicional blanco valencianista, seña de identidad innegociable del club, convive por primera vez de forma protagonista con el rojo Torino, el color alternativo más utilizado a lo largo de su historia. Una combinación inédita que busca reflejar el legado centenario del Valencia CF en una etapa de transición histórica.

Un diseño con Mestalla como inspiración emocional

La camiseta mantiene el blanco como base principal, limpio y elegante, pero introduce el rojo Torino en detalles que cambian por completo la percepción visual del conjunto. El cuello de pico, las mangas y varios acabados del diseño se tiñen de este tono más intenso, generando un contraste potente y reconocible.

El objetivo es que la camiseta no sea solo una equipación, sino un recuerdo de Mestalla. Un último guiño a un estadio que ha sido hogar, refugio y escenario de miles de noches inolvidables.

El murciélago, más presente que nunca

Si hay un símbolo que define al Valencia CF y a la ciudad, ese es el murciélago. Y en esta nueva camiseta adquiere un protagonismo especial más allá del escudo. El emblema aparece integrado en distintos puntos del diseño, incluido el interior de la prenda y la zona posterior del cuello, reforzando su presencia como icono identitario del club.

La gran novedad está en el propio escudo, que incorpora un relieve texturizado inspirado en la silueta y el movimiento de las alas del murciélago. Un detalle que aporta profundidad visual y convierte el símbolo en algo casi vivo dentro de la camiseta.

Pantalón negro y detalles con personalidad propia

La colección se completa con pantalón y medias en color negro, la combinación clásica que acompaña históricamente a la primera equipación valencianista. Sobre esa base oscura, los detalles en rojo Torino vuelven a aparecer como elemento diferenciador de esta temporada tan especial.

El resultado es una equipación de líneas limpias, estética clásica y una personalidad muy marcada. Un diseño que no busca estridencias, sino transmitir identidad, pertenencia y memoria.

En el apartado comercial, los logotipos de la marca se presentan en color negro tanto en el pecho como en los hombros. También destacan el patrocinador principal TM Grupo Inmobiliario en la parte frontal y Divina Seguros en la manga izquierda como aseguradora oficial del club.

En el pantalón, los detalles se mantienen en la misma línea estética, con Puma y Škoda en color blanco, reforzando el contraste con la base oscura de la prenda.

Tecnología pensada para el rendimiento

Más allá del diseño, la nueva camiseta incorpora la última evolución de la tecnología ULTRAWEAVE Thermoadapt, un tejido de alto rendimiento diseñado para mejorar la elasticidad, la transpirabilidad y la ligereza.

Se trata de una equipación concebida no solo para vestir la historia del club, sino también para rendir al máximo nivel en el césped. Un equilibrio entre estética y funcionalidad que se ha convertido en sello habitual de las últimas generaciones de equipaciones.

La camiseta ya está a la venta

La equipación ya se encuentra disponible desde las 10:00 horas de este jueves en la tienda online del club, así como en los puntos oficiales de Colón 50 y Camp de Mestalla. También puede adquirirse en tiendas y en la web de la marca deportiva.

La nueva equipación ya tiene precios definidos y mantiene una horquilla bastante habitual dentro del mercado de primeras camisetas oficiales. La camiseta para adulto cuesta 100 euros, mientras que la versión júnior se queda en 80 euros. El pantalón, tanto en su versión negra como en la alternativa blanca, tiene un precio de 45 euros, y las medias se sitúan en 23 euros.

Para los más pequeños, el club ofrece el 'minikit', que incluye camiseta, pantalón y medias, por 75 euros, mientras que el 'babykit', pensado para bebés, baja hasta los 65 euros.

En conjunto, la colección permite varias opciones según edad y formato, pero la camiseta de adulto sigue siendo el producto principal y el de mayor precio dentro de la gama.