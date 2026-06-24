Nueva oferta por Guido Rodríguez que tiene hasta el final de semana para decidirse

El centrocampista sigue sin responder a la propuestas que le ha hecho el Valencia CF el cual ha hecho, en las últimas horas, un último esfuerzo para intentar conseguir el sí del argentino. El club de Mestalla le ha transmitido que necesitan una respuesta a la mayor celeridad posible

Pasan los años y Guido Rodríguez vuelve a estar en una situación parecida a la que vivió en el verano de 2024 cuando tenía que decantarse por renovar por el Real Betis o no. Ahora está repitiendo la historia en el Valencia CF el cual no tira la toalla a la hora de convencer al argentino ya que le ha presentado una nueva oferta. Pero en esta ocasión hay fecha de caducidad ya que el club de Mestalla ha instado a Guido Rodríguez a dar una respuesta antes de que acabe esta semana.

Guido Rodríguez tiene unos días para responder la oferta de renovación del Valencia CF

El Valencia CF está poniendo todo de su parte para conseguir la renovación de Guido Rodríguez al que le ha presentado una nueva y última oferta para convencerlo según informa el compañero Héctor Gómez de Tribuna Deportiva. El club de Mestalla ha vuelto a realizar un esfuerzo, en el plano económico, pero en esta ocasión le ha transmitido a los representantes del futbolista que tiene hasta el final de esta semana para decir sí o no.

En caso de que no haya respuesta a la oferta de renovación presentada, el Valencia CF dará por terminadas las negociaciones con Guido Rodríguez, el cual quedará descartado, y se centrará en intentar fichar a otro centrocampista defensivo que pueda ayudar al equipo que entrena Carlos Corberán durante la próxima temporada.

El Valencia CF está realizando un esfuerzo por intentar conseguir la continuidad de Guido Rodríguez al cual le ha presentado una lucrativa oferta económica, entre fijo y variables, que situaría al argentino en la primer escalón salarial de la primera plantilla. El club de Mestalla está demostrándole así que valora a Guido Rodríguez, de 32 años, su importancia y su rendimiento durante el final de la temporada pasada en donde el argentino ayudó a que el Valencia CF lograra la permanencia en Primera división ya que en 16 partidos disputados (1.304 minutos) marcó 4 goles.

Guido Rodríguez cuenta con el interés de clubes de Estados Unidos y otros ligas

Guido Rodríguez, por tanto, tendrá que decidir si quiere o no continuar en el Valencia CF. El argentino no es que tenga muchas más opciones en el fútbol español después de que fuera vinculado al Villarreal CF y Real Betis. Estos dos clubes españoles están centrados en reforzar, de momento, otras posiciones y para la demarcación de centrocampista defensivo valoran a otros jugadores.

Sin muchas más opciones en LaLiga, Guido Rodríguez sí que cuenta con el interés de clubes de la MLS de Estados Unidos y de otras ligas que tienen mucho poder económico. El argentino es un futbolista que, a pesar de su bajo rendimiento en el West Ham United de la Premier League de Inglaterra, mantiene un buen cartel por sus años de buen rendimiento en el fútbol español y también por ser un habitual en la selección de Argentina, si bien es cierto que el de Sáenz Peña ha perdido el sitio en su combinado nacional con el que no está jugando el Mundial 2026 que se está disputando en estos momentos.