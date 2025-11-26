Cadillac y Checo Pérez, listos para callar bocas en la Fórmula 1

El piloto mexicano, tras un año lejos de la competición, regresará en 2026 con el que será el undécimo equipo de la parrilla. Y según su nuevo jefe de equipo, está con muchas ganas de reivindicarse

Si finalmente Verstappen y Red Bull no acaban haciéndose con el título en este 2025, uno de los que se reirá -al menos, por dentro- será Sergio 'Checo' Pérez. El piloto mexicano fue el gran señalado el curso pasado por sus malos resultados y por no acompañar al neerlandés en la lucha por el título del Mundial de Constructores.

Un año después, se ha comprobado que Pérez no era el único responsable, sino que la fábrica austríaca también debía mirarse su ombligo y su monoplaza antes de exigir. Y para muestras, los dos botones que ha utilizado este curso y que no le han servido tampoco para abrochar semejante botín: Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

'Checo' decidió tomarse un año sabático y de reflexión tras quedarse sin asiento en la Fórmula, pero tras la aparición de Cadillac como el undécimo equipo de la parrilla para el curso que viene le abrió las puertas del Gran Circo otra vez.

Y mientras espera la conclusión del presente campeonato, al que le faltan ya sólo dos paradas, el mexicano ya se encuentra entrenando bajo las órdenes de su nuevo jefe, Graeme Lowdon. El mismo que asegura en una entrevista en Motorsport.com que ha vuelto para reivindicarse: "Está volviendo a la F1 con la actitud correcta. Pude ver un verdadero entusiasmo con Checo. Creo que se reincorpora a la Fórmula 1 con la actitud adecuada. Y es la actitud positiva de un piloto de carreras. Es un verdadero piloto de carreras, pero ha estado lejos del coche durante un tiempo, así que fue muy bueno verle pilotando".

Hace dos semanas, en Imola, Checo Pérez tuvo su primera toma de contacto pilotando un Ferrari de 2023 y completó 183 vueltas en dos días. Nada mal para un piloto de 35 años que no se subía a un monoplaza desde que lo hiciera por última vez con Red Bull en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024.

Y precisamente esto era lo que más le preocupaba a Cadillac en su fichaje: "Me intrigaba ver cómo estaría físicamente, porque cuando conduces estos coches, en particular el cuello es una zona del cuerpo realmente difícil de preparar para lo que realmente sucede al volante. Y lo afrontó increíblemente bien. Así que fue muy alentador. Es bueno verle de vuelta. Hizo 90 vueltas un día y 93 el otro, así que fue un buen kilometraje. Pero la mayor parte fue salir a pista, volver a entrar, simular la entrada de un coche, simular lo que pasa si hay una alarma en el sistema ERS...".

Además, esta experiencia se hizo con otro objetivo más que el jefe de Cadillac no esconde: "Y también fue útil para que Checo se acostumbrara a trabajar con los chicos que van a formar parte del equipo de su coche. Los mecánicos vienen de diferentes equipos, por lo que tienen diferentes experiencias con diferentes unidades de potencia, diferentes procedimientos de emergencia ERS y ese tipo de cosas. Así que fue muy, muy útil. Estoy muy contento de haberlo hecho".

Asimismo, Lowdon ha confirmado que el segundo piloto titular del equipo, Valtteri Bottas, se unirá a las filas de la marca de General Motors una vez finalice la temporada 2025, ya que es cuando expira su contrato con Mercedes como piloto reserva: "Le tendremos después de Abu Dhabi. Estoy impaciente. Es un buen tipo con el que trabajar. De nuevo, es súper entusiasta. Mercedes ha sido realmente cooperativa y servicial. Creo que tanto Checo como Valtteri todavía tienen mucho que ofrecer a la F1".