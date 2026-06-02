Aston Martin le plantea un reto a Fernando Alonso lejos de la Fórmula 1

El embajador del equipo británico, Jenson Button, cree que el asturiano todavía puede y debe luchar por la 'Triple Corona' del automovilismo

Pese a que hace mucho tiempo que no sube a un podio y más aún que no sale triunfador de un Gran Premio, son muchos los que siguen considerando a Fernando Alonso como uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo.

El propio piloto asturiano ya lo dijo en Canadá, que a día de hoy no veía alguien mejor que él en la parrilla del Mundial de F1, sólo necesitaba un coche mejor para demostrarlo.

Pues bien, en Aston Martin ya vislumbran al ovetense lejos del Gran Circo para intentar hacer historia. Quizás, viendo que el proyecto de los de Silverstone hace aguas por todos lados, haya sido una invitación formal para que vaya haciendo las maletas en un corto plazo.

Ha sido el asesor de la escudería británica, Jenson Button, quien ha animado al español a intentarlo una vez en esa búsqueda de la 'Triple Corona', formado por el GP de Mónaco, las 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis.

"En cuanto a la Indy 500, tengo mucho respeto por esos pilotos, pero no es para mí. Pero Probablemente Fernando sea el que tiene más posibilidades de completar la Triple Corona".

Sólo un piloto ha conseguido la Triple Corona: Graham Hill

De hecho, Alonso ya ha conquistado dos de las tres pruebas necesarias para entrar en un club en el que, más de medio siglo después, sigue figurando un único nombre: Graham Hill. El español ganó el GP de Mónaco en 2005 y 2006, y añadió a su palmarés dos victorias consecutivas en Le Mans, en 2018 y 2019.

La pieza que falta sigue siendo Indianápolis. Allí ya lo intentó en tres ocasiones, siendo especialmente recordada su primera participación en 2017. Aquel año lideró vueltas, peleó con los favoritos y llegó a colocarse en disposición de luchar por la victoria antes de que una avería de motor acabara con su carrera.

"Ha ganado en Mónaco y en Le Mans, y ha estado a punto de hacerlo en Indianápolis, donde llegó a liderar la carrera. Si quiere volver a intentarlo, sin duda tiene posibilidades".

De hecho, el propio Alonso confirmó hace no mucho que cuando deje la Fórmula 1 no dejará de pilotar ni de competir, por lo que la reflexión de Button puede estar muy bien encaminada.

Fernando se puso la finalización del verano como fecha límite para decidir su futuro en el mundo del motor. El asturiano necesita saber hacia qué dirección va Aston Martin para tomar una decisión consensuada con su familia.

Le Mans, Indianápolis, el Dakar o el Mundial de Resistencia pueden ser sus próximos destinos automovilísticos. Pero mientras llega, el bicampeón del mundo tiene una importante cita en Mónaco, donde tiene una oportunidad de oro para dejar de ser el farolillo rojo del Mundial de F1 2026.

Hasta el certamen de Canadá era su compañero Lance Stroll quien ocupaba dicha posición en la tabla clasificatoria, pero un nuevo abandono de Alonso provocaron dicho cambio. En la actualidad, sólo hay cinco pilotos que todavía no han estrenado su casillero de puntos, dos de ellos los de Aston Martin.