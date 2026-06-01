Honda lanza un serio aviso a Fernando Alonso para el Gran Premio de Mónaco

La fábrica japonesa ha advertido de las peculiaridades que tiene el trazado de Montecarlo, así como ha señalado las posibles ventajas e inconvenientes que se puede encontrar tanto el asturiano como su compañero Lance Stroll

La Fórmula 1 regresa este próximo fin de semana y lo hace en Mónaco. Una plaza donde la calificación es primordial, ya que el de Montecarlo es un trazado urbano, muy complejo y en el que los adelantamientos suelen ser escasos y con mucho riesgo para los pilotos.

Y fruto de ello, Honda se ha atrevido a lanzar una serie de consejos a los pilotos de Aston Martin para ver si así, de una vez por todas, logran puntuar en el Mundial de 2026.

Tras consumarse un nuevo desastre en el certamen de Canadá, el máximo responsable de Honda en la Fórmula 1, Shintaro Orihara, admitió que tendrían que hacer mucho hincapié en cómo gestionar y distribuir la energía para un circuito tan único como el de Mónaco.

Honda promete mejorar la manejabilidad del monoplaza de Aston Martin

"Yo diría que, desde el punto de vista de la gestión de la energía, todo el tema del par del motor va a suponer un reto. Tenemos que optimizar nuestros ajustes de gestión de la energía para cada circuito y para éste todavía más", subrayó en tierras canadienses.

En este mismo sentido, el dirigente japonés afirmó que el mayor desafío para la cita monegasca sería otro: "En todos los circuitos tenemos que optimizar nuestros ajustes. Así que quizá el punto más complicado para Mónaco sea la manejabilidad".

Pese a ello, Orihara se muestra optimista: "Sí, supongo que la manejabilidad es fundamental en Mónaco, pero lo positivo es que nosotros hemos encontrado una forma de mejorar nuestra manejabilidad. Así que en HRC Sakura, nuestra fábrica de desarrollo, trabajarán duro para mejorarla de cara a Mónaco. Ese es nuestro principal objetivo".

Fernando Alonso es colista y Lance Stroll penúltimo

De esta forma, tanto en Honda como en Aston Martin confían en que el Gran Premio de Mónaco sirva para estrenar el casillero del equipo de Silverstone en ambas clasificaciones del Mundial. Por ahora y tras lo ocurrido en Canadá, donde Fernando Alonso abandonó tanto la carrera corta como la larga, Lance Stroll abandonó el farolillo rojo gracias al 15º puesto obtenido.

Ahora es su compañero Alonso el colista en la tabla pese a que hay cinco pilotos que aún no han puntuado. Las retiradas antes de tiempo le están pasando mucha factura al asturiano esta temporada.

Así va el Mundial de F1 tras el Gran Premio de Canadá 2026

1. A. Antonelli: 131 puntos

2. G. Russell: 88 puntos

3. C. Leclerc: 75 puntos

4. L. Hamilton: 72 puntos

5. L. Norris: 58 puntos

6. O. Piastri: 48 puntos

7. M. Verstappen: 43 puntos

8. P. Gasly: 20 puntos

9. O. Bearman: 18 puntos

10. L. Lawson: 16 puntos

11. F. Colapinto: 15 puntos

12. I. Hadjar: 14 puntos

13. C. Sainz: 6 puntos

14. A. Lindblad: 5 puntos

15. G. Bortoleto: 2 puntos

16. E. Ocon: 1 punto

17. A. Albon: 1 punto

18. N. Hulkenberg: 0 puntos

19. V. Bottas: 0 puntos

20. S. Pérez: 0 puntos

21. L. Stroll: 0 puntos

22. F. Alonso: 0 puntos