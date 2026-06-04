Fernando Alonso recibe la mejora más deseada en su AMR26

La escudería británica ha llegado a tiempo para el Gran Premio de Mónaco. Los de Silverstone le han puesto solución al problema que sufrió el asturiano en Canadá

Primero fueron problemas con el motor de Honda, luego Aston Martin reconoció parte de culpa en el diseño del AMR26 y lo último, en el Gran Premio de Canadá, fue que el asiento de Fernando Alonso estaba dándole ruidos al asturiano, motivo por el que tuvo que abandonar la carrera dominical.

Pues bien, mientras llegan las mejoras mecánica en el monoplaza verde, previstas para el parón veraniego, al menos, los de Silverstone han tratado de subsanar el tema del asiento. Sin duda, algo vital y trascendental para la salud del piloto español y para que pueda disfrutar pilotando, sea por la plaza que sea.

Aprovechando que Alonso reside en Mónaco, aterrizaron antes para dejar solucionado dicho aspecto. Al menos, así lo ha explicado Mike Krack en la previa del Gran Premio monegasco: "Sí, hemos hecho cambios. Sinceramente, estuvimos aquí desde el martes por la mañana con Fernando. Menos mal que vive a la vuelta de la esquina. Así que el martes le dedicamos mucho trabajo e hicimos muchas variaciones".

Mike Krack no se fía del todo de esta mejora

Eso sí, ni siquiera el propio Krack se pilla los dedos en confirmar que hayan resuelto dicho problema: "Hemos hecho una mejora. Ahora, salir a la pista es la verdadera prueba. Cuando te sientas de forma estática, no siempre es lo mismo, pero creo que hemos dado un pequeño paso en la dirección correcta. Estaba ligeramente seguro de que esto supondrá una mejora, pero no me sorprendería que tuviéramos que hacer algún que otro cambio durante los entrenamientos para que se sienta realmente cómodo".

Cuestionado por si el ángulo del asiento era el gran problema, Mike Krack subrayó que eran varias cosas: "No, creo que no se puede cambiar solo una cosa, porque entonces hay que cambiar los pedales, hay que comprobar la altura de regulación y todo ese tipo de cosas, también hay que cambiar la distancia del volante. Así que nunca es solo una cosa, es un conjunto completo de cambios, y eso lo complica un poco si no lo pruebas en la pista".

De este modo, habrá que esperar a la FP1 y la FP2 para ver si los mecánicos de Aston Martin han acertado esta vez o no con el asiento de Fernando Alonso. De lo contrario, deberán trabajar a marchas forzadas para mejorarlo de cara a la FP3 del sábado y, sobre todo, para la 'Qualy'.

La nueva decoración del AMR26

Por otro lado, con lo que también contarán tanto el monoplaza de Fernando Alonso como el de Lance Stroll es con una nueva decoración para el Gran Premio de Mónaco. Aston Martin ha anunciado a través de sus medios oficiales que lucirán colores nuevos bajo el lema: "De la roca a la pista de carreras". En unión con su patrocinador Maaden han decorado el AMR26 de sus dos pilotos inspirándose "en la transformación, los materiales y la artesanía".

Sendos monoplazas tendrán zonas con un material especial que cambia de color, el Rojo Andrómeda, lo que creará un efecto iridiscente que se verá de una manera u otra según desde dónde se mire y según cuánta luz le dé. Lo que Aston explica como "una experiencia visual inmersiva e interactiva que se siente dinámica incluso cuando el coche está parado", gracias al vinilo con acabado satinado.