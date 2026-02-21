Alineaciones Osasuna - Real Madrid: alineación probable de Osasuna y Real Madrid en la jornada 25 de LaLiga EA Sports

Osasuna y Real Madrid se enfrentan en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en un choque con impacto directo en la parte alta y en la estabilidad del liderato. El conjunto navarro busca hacerse fuerte en casa tras su último empate, mientras que los blancos llegan a Pamplona con la intención clara de defender el primer puesto antes de centrarse en la Champions

La visita del Real Madrid a El Sadar no es solo un trámite. Osasuna viene de empatar sin goles ante el Elche y regresa a su estadio con la necesidad de dar un paso más en competitividad y eficacia ofensiva. Se prevé que Lisci no tiene previsto introducir grandes cambios en el once, lo que refuerza la idea de continuidad en un bloque que compite bien, aunque necesita mayor precisión en los metros finales.

Enfrente estará un Real Madrid que recuperó el liderato la pasada jornada y que, pese a tener en el horizonte la vuelta europea ante el Benfica, no quiere especular. El objetivo es sencillo, sumar tres puntos y sostener la ventaja en lo más alto. Partido de ritmo alto, donde el control del centro del campo y la contundencia en las áreas marcarán el desenlace.

Osasuna: búsqueda de continuidad y confianza en Budimir

No se esperan revoluciones en el once rojillo. La única incógnita importante pasa por el estado de Víctor Muñoz, pendiente de evolución durante la semana. En defensa, todo apunta a que Herrando repetirá junto a Catena en el eje, manteniendo la estructura habitual. El plan pasa por un equipo compacto, capaz de incomodar y aprovechar las transiciones.

Arriba, el nombre propio es Ante Budimir, referencia ofensiva y garantía de amenaza constante en casa. El croata ha firmado actuaciones destacadas ante el Real Madrid y será la principal vía de peligro. Como apuesta, Rubén García gana peso en un partido que exige precisión a balón parado y capacidad para decidir en pocos metros. En el apartado de riesgo, Herrando podría verse exigido ante la velocidad y movilidad del ataque blanco.

Real Madrid: regreso de Kylian Mbappé y pocas rotaciones

El conjunto blanco encara la jornada 25 como líder de LaLiga EA Sports y con la intención de no ceder terreno. Se esperan pocos cambios en el once habitual, siendo el regreso de Kylian Mbappé la principal novedad en ataque. En el lateral derecho, Trent Alexander-Arnold debería mantenerse tras su buen regreso, permitiendo que Valverde actúe en el centro del campo. La única duda relevante podría estar en el centro de la defensa, donde Rüdiger tendría opciones de entrar por Asencio.

En el plano individual, el momento de Vinicius Jr es significativo, lleva tres goles en sus dos últimos encuentros ligueros y mejores sensaciones en el desborde. Como apuesta clara, Alexander-Arnold puede aportar desde el lateral con su capacidad de asistencia y desplazamiento en largo.

Posibles onces del partido Osasuna - Real Madrid correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports

Osasuna: Herrera, Javi Galán, Herrando, Catena, Rossier, Torró, Moncayola, Rubén García, AIimar Oroz, Víctor Muñoz y Ante Budimir.

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Trent, Tchouameni, Camavinga, Arda Guler, Vini Jr, Valverde y Mbappé.