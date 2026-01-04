Sevilla - Levante: horario, canal y dónde ver hoy gratis en TV y online el partido de la jornada 18 de la LaLiga EA Sports

Los nervionenses, instalados en la zona media -lejos de Europa pero también del descenso- buscan ofrecer un 2026 más llevadero a su afición y arrancan recibiendo la visita del cuadro granota, que despidió 2025 como colista de Primera división

El Sevilla FC y el Levante UD se ven las caras en el primer partido del 2026 para dos conjuntos a los que ya sólo les queda por delante LaLiga EA Sports. El equipo nervionense arranca el nuevo año desde la mitad de la clasificación, con 20 puntos, a ocho de la quimérica zona europea y con cinco de ventaja sobre las plazas de descenso que cierran precisamente los granotas como colistas con 10 unidades.

Así llegan el Sevilla FC y Levante UD

El Sevilla FC cerró 2025 volviendo a la senda de la derrota en la polémica visita al Real Madrid (2-0) tras una reparadora goleada al Oviedo (4-0) que frenó una racha de cinco partidos perdidos de siete: cuatro puntos de 21 con derrotas seguidas ante Mallorca (1-3), Real Sociedad (2-1) y Atlético (3-0); victoria por la mínima contra Osasuna (1-0); traspié ante el Espanyol (2-1) y batacazo en El Gran Derbi frente al Betis (0-2). En Nervión sólo ha sumado 11 puntos de 24 posibles. A domicilio presenta un similar balance de 10 de 24, tras empatar en Valencia (1-1) y caer eliminado ante el Alavés (1-0) en la ronda de dieciseisavos de una Copa del Rey que arrancó con 1-4 al Toledo y 1-2 en Extremadura.

Por su parte, el Levante llegará a Nervión como colista de Primera división con sólo 10 puntos de 57 en las 17 primeras jornadas, lo que le acabó costando el puesto a Julián Calero. Tras dos jornadas de interinidad con Álvaro del Moral, este domingo se estrena Luis Castro con la misión de devolver la confianza a un equipo que suma seis derrotas y dos empates en ocho jornadas seguidas sin ganar a las que suma una eliminación de la Copa del Rey a manos de la Cultural Leonesa (equipo de LaLiga Hypermotion).

Sevilla - Levante: fecha y horario del partido de la jornada 18 de LaLiga 25/26

El choque liguero que enfrentará al equipo nervionense y al conjunto granota tendrá lugar este domingo, día 4 de enero de 2026, a partir de las 14:00 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de la capital de Andalucía.

Sevilla - Levante: ¿Dónde ver en directo por televisión? ¿Cómo ver gratis?

Este partido de la décimoctava jornada del campeonato nacional en Primera división será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga TV, sintonizable en el dial 54 a través de la propia plataforma de Movistar+, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como son los casos de Orange TV (110) o LaLiga Bar.

Sevilla No Iniciado - Levante

No obstante, además en esta ocasión también podrá verse de forma gratuita al ser el encuentro elegido por DAZN para ser ofrecido en abierto dentro de su aplicación para dispositivos móviles y con el único requisito previo de crear una cuenta de usuario para registrarse en el sistema. Además, como es habitual la previa del choque podrá seguirse por los medios oficiales, en los canales de SevillaFC+, que también volverá a conectar justo después del pitido final.

Sevilla - Levante: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este domingo entre el Sevilla Fútbol Club y el Levante Unión Deportivo, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, este periódico publicará un resumen del duelo entre andaluces y valencianos, así como una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, o las posteriores declaraciones de Matías Almeyda, de Luis Castro y del resto de protagonistas.