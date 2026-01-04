Gudelj explica la larga charla de Almeyda en el vestuario y deja abierto su futuro: "Acabar el año en el Sevilla o seguir"

El capitán ha sido el único jugador del Sevilla FC en salir a zona mixta para valorar la goleada encajada ante el Levante y lo ha hecho una hora después de terminar el encuentro. Detrás de la tardanza asegura que no ha habido nada especial

Más de una hora después de acabar el partido, en teoría después de ser tratado por los físios tras cumplir ante las cámaras de las televisiones oficiales de LaLiga como motivo oficial de la tardanza, por fin ha aparecido Nemanja Gudelj. El capitán del Sevilla FC ha sido el único integrante de la plantilla en salir a valorar el contundente 0-3 que el equipo ha encajado este domingo ante un Levante UD que llegaba colista.

Análisis del Sevilla 0-3 Levante

"Es un partido que perdemos y que duele mucho. Ha sido un partido, durante mucho tiempo, bastante igualado, donde en la primera parte salimos mal, luego cogemos el control, teníamos un par de oportunidades y ellos marcan el último minuto en la primera parte... El gol nos dolía mucho, pero bueno, en la segunda empezamos bien y ellos en la segunda llegada que tuvieron marcaron el segundo y ya fue difícil. Ha sido un partido difícil de pasarlo, porque al final pierdes en casa el primer partido del año por 0-3", ha explicado Gudelj ante la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo.

Gudelj los rumores de una supuesta bronca de Almeyda a la plantilla

"Nos duele mucho, pero no queda otra, sabíamos que iba a ser difícil todo el curso. Hay que mantener la cabeza alta, analizar el partido, hacer menos errores y a por el siguiente partido", ha añadido luego el futbolista balcánico, quien ha desmentido que el motivo de la tardanza en salir, como se rumoreaba, fuese la larga charla que Almeyda le habría dado al vestuario.

"No, eso no es verdad. Ha dado la charla, como siempre después de todos los partidos, en el grupo, analizando el partido, que hay que mejorar y ya tenemos una semana para analizarlo mejor y hacerlo mejor el siguiente partido. Nada más", ha continuado Gudelj, casi calcando el discurso de su entrenador en rueda de prensa y coincidiendo con él en que esta derrota pide reforzar la confianza y la unión.

El estado de Isaac Romero tras fallar el penalti

"Un jugador que falla un penalti nunca está feliz, sobre todo Isaac, que es delantero y que quiere marcar goles. No he hablado con él, pero estará como todos los otros jugadores, dolorido por la derrota, más que por fallar el penalti".

"A la afición no se le puede pedir nada. Todos sabemos que con ellos detrás de nosotros todo sale mejor, pero al final es normal que esté enfadada. Si tú pierdes un partido 0-3 en casa, el primero del año, contra el colista, con todo el respeto para el Levante, es normal que la gente se enfade. Nosotros sabemos que tenemos que estar ahora más que nunca muy unidos y sacar esto para frente, el siguiente partido ganar y ya nadie habla de este partido.

Su futuro en el Sevilla y la posible vuelta de Sergio Ramos como máximo accionista

"Yo siempre he dicho que no tengo nada claro, no he escuchado nada todavía. Yo estoy muy feliz aquí, muy contento aquí y quiero acabar aquí la temporada o seguir en el Sevilla. Mi futuro ya lo veremos más tarde, cuando llegue el tiempo". "¿Con Sergio Ramos? No, yo no he hablado con Sergio Ramos de eso", ha respondido sin mojarse.