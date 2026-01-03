El plan de Luis Castro para asaltar el Sánchez-Pizjuán en la vuelta a casa de Carlos Álvarez: "El Sevilla tiene debilidades que hemos analizado"

El técnico portugués se estrena como entrenador granota en el duelo de este domingo en la capital andaluza, donde llega con un cartel de colista que confía en poder cambiar muy pronto. "Todos los partidos van a ser finales", asegura

El Sevilla FC cerró el 2025 como el peor año de todo el siglo XXI en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde sólo pudo sumar cuatro victorias desde enero hasta diciembre y donde recibe este domingo al Levante UD en el primer choque de 2026. El cuadro granota llega a Nervión como colista de LaLiga EA Sports pero con el deseo de hacer bueno el dicho de 'a entrenador nuevo, victoria segura'. En el banquillo del cuadro valenciano se estrena Luis Castro, quien ha mostrado optimismo en poder empezar la reacción clasificatoria ante el irregular equipo de Matías Almeyda, del que teme sus transiciones pero al que asegura haber detectado debilidades que espera saber explotar. En su plan será pieza importante Carlos Álvarez, que vuelve a casa para enfrentarse por primera vez al club en el que se formó como canterano.

El plan del Levante para intentar vencer en el Sánchez-Pizjuán

Luis Castro tiene muy estudiado al Sevilla FC

"El Sevilla es un equipo muy agresivo en la presión alta que normalmente hace que el juego sea más rápido que paciente. También es un equipo que hace muchos goles en transición. Tiene buenos jugadores, pero también tiene debilidades que hemos analizado e intentaremos hacerles el máximo daño posible", ha explicado Luis Castro en una rueda de prensa en la que ha asegurado que cada unas de las 21 jornadas que le restan a LaLiga son decisivas. "¿Si en Sevilla jugamos una 'final'? Para mí, todos los partidos son finales. Tienes que estar al cien por cien. En la situación en la que está el equipo, hay que ganar todo. Tienes que mirar los partidos uno a uno y todos son finales".

Carlos Álvarez y 10 más contra el Sevilla FC: "Tiene que estar", asegura Luis Castro sobre el canterano nervionense

"Carlos Álvarez va a estar (en el once titular). Por la banda o por dentro, eso ya lo veremos, pero tiene que estar. Tiene que tener el balón en zonas que son decisivas en el juego. Yo pienso que tiene que estar, pero en las zonas de decisión. Es un jugador que tiene cosas diferentes y lo queremos cerca del centro del juego".

El primer análisis de Luis Castro sobre lo que necesita este Levante: defensa, ataque, balón parado, portería...

El Levante lleva 29 goles encajados en 19 partidos

"Es muy importante defender bien siempre, pero sobre todo cuando atacas. Si tienes el balón, no te harán daño. Si atacas bien, estás defendiendo al mismo tiempo y lo más importante es mantener el equilibrio. Estamos mirando todas las situaciones que hemos tenido en contra y seguimos trabajando de cara al partido contra el Sevilla".

"He estado en una situación parecida en el Dunkerque y lo que pienso es que cada partido es un encuentro diferente. Si ganas estás más cerca del objetivo, aunque no los vas a ganar todos, pero si vas al 100% estarás más cerca del objetivo", ha añadido sobre la lucha por la permanencia. "Soy portugués y la liga española la miro desde niño. Todos los años he visto el fútbol de aquí y lo conozco todo. También conozco al Levante. Todas las personas que aman el fútbol siguen la liga española desde niños. Venir aquí es un placer", ha continuado hablando sobre el reto que asume.

La enfermería del Levante UD

"Koyalipou está más cerca de volver, creo que no tardará mucho tiempo. Víctor García tuvo problemas en el día de ayer y estamos esperando los exámenes para saber el grado de su lesión, que creo que se localiza en el tobillo". Además, se cae Manu Sánchez.

La necesidad granota de mejorar a balón parado

"No conozco los porcentajes, pero te puedo decir que el Levante tiene a una persona que está especializada en esta situación. El año pasado, el mejor equipo de Primera y Segunda División en Portugal fue el Benfica B, y la persona que se encargaba de esta materia allí ahora está conmigo en el equipo".

Debate en la portería del Levante

"Sí quieres jugar con el balón, los porteros también tienen que jugar. Los porteros están trabajando en eso y pienso que van a tener más presencia que antes. Primo ha estado resfriado y no ha entrenado toda la semana pero Mathiew y Pablo, han trabajado muy bien".