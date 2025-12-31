Manu Sánchez se pierde la visita al Sevilla y crea un problema a Luis Castro

El nuevo entrenador del Levante, que se estrenará en el Sánchez-Pizjuán ante los de Almeyda en el encuentro de LaLiga EA Sports, no podrá contar con el jugador de 25 años, cedido por el Celta de Vigo e indiscutible en el once, ya que vio la quinta amarilla en el choque frente a la Real Sociedad

El Levante visitará al Sevilla el próximo sábado en el Sánchez-Pizjuán, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. De esta manera, Luis Castro se estrenará como nuevo entrenador del conjunto granota en el duelo frente a los de Almeyda, que vienen por su parte de perder contra el Real Madrid y de caer eliminados en Copa del Rey. No obstante, la mala noticia para los visitantes este fin de semana es que Manu Sánchez no podrá ser de la partida en un equipo que mira al mercado de fichajes en busca de refuerzos.

Luis Castro, con incertidumbre ante su estreno con el Levante

Luis Castro, que ya habló como nuevo entrenador del Levante, debutará en el banquillo del Sánchez-Pizjuán con una incógnita en el lateral izquierdo. Manu Sánchez, que viene siendo titular y lo ha jugado prácticamente todo en LaLiga EA Sports, no podrá ser incluido en la convocatoria para visitar al Sevilla ya que vio tarjeta amarilla en el último encuentro del campeonato doméstico, frente a la Real Sociedad en el Ciutat de Valencia. Con ello, el conjunto granota afrontará el duelo de la jornada 18 con bajas significantes, a parte del futbolista cedido por el Celta de Vigo, ya que Unai Elgezabal y Brugui siguen ausentes por sus correspondientes lesiones y Etta Eyong está disputando la Copa África con Camerún. No obstante, la sanción a Manu Sánchez podría abrir la puerta a Diego Pampín, que ha sido el relevo natural en los partidos de Copa del Rey, ante el Cieza y Cultural Leonesa. Sin embargo, la falta de continuidad del defensa de 25 años puede ser clave para la decisión del técnico de salir con un jugador u otro.

Ante esta situación, el Levante, que tiene en su agenda a Martin Satriano, delantero del Olympique de Lyon, podría salir ante el Sevilla con Alan Matturro en el lateral izquierdo. El jugador uruguayo viene de tener minutos en los últimos encuentros de 2025 y podría ser de la confianza de Luis Castro para asumir el papel de Manu Sánchez en el Sánchez-Pizjuán, que volverá a ser titular en el encuentro contra el Espanyol en el Ciutat de Valencia. De esta manera, queda por ver qué decide el nuevo entrenador del conjunto granota, que aún sigue pendiente de ser presentado oficialmente y de comunicar sus intenciones en la entidad, que deportivamente sigue en crisis por su clasificación en LaLiga EA Sports, donde se sitúan últimos con diez puntos.

El Levante, ante la cuesta complicada del mes de enero

En este sentido, el Levante comenzará el año 2026 visitando al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Tras ello, los de Luis Castro recibirán al Espanyol de Manolo González. Por otro lado, el conjunto granota visitará Madrid para verse las caras con el equipo de Xabi Alonso, que vendrá de jugar la Supercopa de España en Arabia. Por último, el equipo cerrará el mes de enero, de nuevo como local, ante el Elche.