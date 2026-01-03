Alineaciones Sevilla - Levante: Alineación posible de Almeyda y Luís Castro en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Duelo de equipos necesitados de victorias en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con el estreno del revulsivo Luís Castro en el Levante, que pondrá a prueba el papel del Sevilla como anfitrión en este nuevo 2026

El Ramón Sánchez-Pizjuán abre sus puertas por primera vez en este 2026 para acoger el Sevilla-Levante, un duelo de suma importancia no solo para el conjunto granota, colista de LaLiga, sino también para un Sevilla que quiere comenzar el año con buen pie y olvidar la mala racha como anfitrión del año pasado donde tan solo fue capaz de ganar cuatro partidos.

Para ello, Matías Almeyda deberá sobreponerse al nuevo Levante de Luís Castro, que debuta en el banquillo levantinista con el efecto revulsivo que puede suponer para sus jugadores. En lo deportivo, ambos conjuntos llegan con bajas, sobre todo en el bando sevillista, donde entre internacionales, lesionados y sancionados suman hasta ocho ausencias.

Las últimas bajas que han trastocado los planes de Almeyda han sido las de Alfon y Azpilicueta, ambas en apenas 48 horas, especialmente relevante es la del central, que siempre da seguridad en defensa, pero que no estará ante el Levante. Así, Almeyda, que seguirá apostando por una defensa de cinco hombres tiene varias alternativas para conformarla.

Dos alternativas para completar las bajas en la defensa sevillista

La primera de ellas pasa por repetir en Juanlu como carrilero derecho y Carmona como central, que funcionó muy bien sobre todo con el '16' actuando por banda, esta opción debería ser completada con Gudelj y Castrín en el centro de la zaga y Oso como carrilero zurdo ante la baja de Suazo. La alternativa sería una defensa más reconocible con Carmona y Oso como carrileros y entrando Cardoso como tercer central junto a Gudelj y Castrín. Vlachodimos siempre estaría en la portería.

En el centro del campo hay menos incógnitas ya que trivote formado por Mendy, Agoumé y Sow es prácticamente intocable salvo molestia de alguno de los tres. Y arriba, pues no hay mucho más que pensar con las bajas de Adams, Alfon o Ejuke. Alexis Sánchez e Isaac Romero debería ser la pareja de delanteros que ponga los goles ante el Levante, aunque no habría que destacar la entrada de Peque si el lebrijano no se encuentra al 100%.

El primer once de Luís Castro, una incógnita

En el bando granota, Luís Castro cuenta con las bajas de Etta Eyong, que está en la Copa África, de los lesionados Roger Brugué, Unai Elgezabal y Koyalipou, de Álex Primo por enfermedad y del sancionado Manu Sánchez.

Castro tiene fama de ser un entrenador ofensivo cuyos equipos pelean por la posesión pero falta por ver cómo adaptar esa idea al Levante y a LaLiga, en la que nunca ha dirigido hasta ahora, por lo que su primer once titular es toda una incógnita.

Posibles onces del Sevilla-Levante:

Sevilla: Vlachodimos, Juanlu, Carmona, Gudelj, Castrín, Oso; Sow, Mendy, Agoumé; Alexis Sánchez e Isaac Romero.

Levante: Ryan; Toljan, Moreno, Dela, Pampín; Víctor García, Pablo Martínez, Vencedor, Arriaga, Carlos Álvarez; e Iván Romero.