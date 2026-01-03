Azpilicueta cae en la 'maldición del sóleo': lista de 20 convocados para recibir al Levante

El central del Sevilla ha caído lesionado en la sesión de este sábado del sóleo de su pierna derecha y será baja para el domingo, aquejado de la misma lesión que Alfon y Suazo; en total son ocho bajas para Almeyda

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha dado a conocer en la tarde de hoy la lista de convocados para el partido de este domingo frente al Levante, a partir de las 14:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Será el primer encuentro de los nervionenses en este 2026 y en el mismo habrá muchas bajas por lesión. Además de la ya conocida de Alfon en el día de ayer, hoy se ha sumado una nueva lesión de César Azpilicueta, concretamente en el sóleo de su pierna derecha, tal y como explica el club nervionense.

A la ausencia del extremo albaceteño y del central navarro hay que añadir las ya conocidas de Gabriel Suazo, con la misma lesión que los dos anteriores y de la que recayó la semana pasada tras regresar a los terrenos de juego frente al Real Madrid, y las de Rubén Vargas y Tanguy Nianzou. "No está disponible", reconocía ayer Almeyda sobre el extremo suizo, dejando claro además que no lo quiere forzar: "Sigue en el proceso, sigue mejorando. Obviamente, su lesión fue más grave que otras lesiones. Y bueno, creo que va en ese tiempo para no apurarlo y para poder tenerlo ya bien sano. La verdad es que se trata de un jugador muy importante para nosotros y son ese tipo de futbolistas que deseamos tenerlos rápidamente".

A estas cinco bajas por lesión también tenemos que sumar la de Marcao, por sanción, y que ante el Levante cumplirá el primero de los seis partidos que tiene por delante, y las de Chidera Ejuke y Akor Adams, que están compitiendo con Nigeria en la Copa de África. La nota positiva la protagoniza Isaac Romero, que ya está recupero del proceso febril que le impidió ejercitarse ayer, y es uno más en la lista de convocados, que está formada por 20 futbolistas.

Así, la convocatoria al completo la conforman: Odysseas Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Kike Salas, Cardoso, Castrín, Ramón Martínez, Oso, Mendy, Agoumé, Sow, Gudelj, Jordán, Manu Bueno, Peque, Januzaj, Alexis e Isaac.

Azpilicueta cae en la 'maldición del sóleo'

Tres de los cinco lesionados que tiene el Sevilla en su enfermería son curiosamente con una dolencia en el mismo músculo, el sóleo: Suazo, Alfon y Azpilicueta. Precisamente sobre la lesión de Alfon se lamentaba ayer Almeyda en rueda de prensa. "Alfon venía creciendo en los entrenamientos y ayer participó y estaba volviendo al nivel que tiene. En los primeros diez minutos de hoy sintió una molestia en el sóleo y es una lástima. No podemos nunca tenerlo al 100% y esperemos que la rehabilitación sea rápida", deseaba el argentino, que reconoce que no es normal la cantidad de lesiones que están sufriendo: "Hay jugadores que han vuelto a sufrir lesiones en la misma zona, hay jugadores que antes de llegar nosotros ya sufrían lesiones. Hay que buscar darle la vuelta para que sean cada vez menos. Estamos deseando que no se caigan más".