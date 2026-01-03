Alivio para Almeyda en el último entrenamiento del Sevilla: Isaac Romero atenúa los problemas en la delantera

El delantero lebrijano ha sido la principal novedad en la última sesión del conjunto nervionense antes de arrancar el año recibiendo en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Levante UD, actual colista de LaLiga EA Sports

El técnico del Sevilla FC, Matías Almeyda, ha recibido un importante suspiro de alivio en la mañana de este sábado, cuando ha dirigido el último entrenamiento previo al duelo de este domingo en el que recibe al Levante UD en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Todo apunta a que, para este primer partido de 2026, el técnico argentino podrá contar finalmente con el concurso de Isaac Romero. La presencia del jugador lebrijano ha sido la principal novedad de esta última sesión de la semana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, después de arrancar el nuevo año de baja al estar atravesando un proceso gripal.

El regreso de Isaac Romero mitiga los problemas en la delantera del Sevilla FC

La fiebre ha concedido una tregua al delantero canterano y, de paso, también se la ha dado a Almeyda. Y es que, con Akor Adams aún compitiendo en la Copa de África, se habría quedado con Alexis Sánchez como único efectivo de ataque en caso de no poder contar con Isaac; quien precisamente reapareció en el último duelo de 2025 después de tener que cumplir dos encuentros de sanción por su expulsión en El Gran Derbi del 30 de noviembre.

En ese mismo choque ante el Real Madrid, marcado por la polémica, también vieron sendas cartulinas rojas tanto el propio entrenador como el central Marcao Teixeira. El 'Pelado' fue castigado con un único encuentro y no podrá sentarse en el banquillo nervionense; mientras que el zaguero brasileño fue sancionado con seis partidos por el Comité de Disciplina y Apelación ratificó esa misma sentencia en la mañana de este pasado viernes.

El Sevilla despidió 2025 con una enésima lesión e inaugura 2026 con la misma tónica

Tampoco podrá estar ante el Levante UD el atacante Alfon González, que tampoco levanta cabeza en este sentido y se ha convertido en el primer lesionado de 2026 tras serle detectado un problema en el sóleo, misma dolencia de la que ha recaído Gabriel Suazo, el último convaleciente de 2025 y que les mantendrá apartados a ambos de los terrenos de juego por espacio aproximado de un mes.

Pese a sus esfuerzos por reaparecer contra los granotas, tampoco llega a tiempo Rubén Vargas, de baja desde el 24 de noviembre por un daño muscular en el bíceps femoral. A ellos se une Chidera Ejuke, quien como su compatriota Akor Adams está disputando el torneo africano, y habrá que ver cómo y para cuánto está Tanguy Nianzou después de salir de su enésimo ingreso en la enfermería y dar la sorpresa reapareciendo tras el regreso de las vacaciones navideñas.