El Sevilla arrancará el 2026 con un triple propósito de enmienda

El club nervionense tendrá hasta tres oportunidades en sólo 21 días para comenzar a compensar la enorme ristra de decepciones que han regalado a su afición en este año que está a punto de terminar y que ha dejado un récord negativo

Los primeros días de cada año suelen servir de exámenes de conciencia, de promesas para cambiar aquellas cosas que uno no hizo bien en el año saliente o de corregir errores, debilidades o incumplimientos pendientes. Luego, mantenerlo en pie durante los 12 meses ya es más complicado; pero, al menos, enero suele ser un mes de 'overbooking' en los gimnasios, de despedidas de los estancos ante los anuncios de dejar de fumar o de voluntariosas llamadas a esos seres queridos que tenías descuidados. En el caso del Sevilla FC hay muchas tareas pendientes, pero quizás el propósito de enmienda que más urge es el de recuperar para el Ramón Sánchez-Pizjuán aquella condición de fortín que nunca regalaba puntos hasta que llegó este manirroto 2025.

El Sevilla FC jugará tres partidos en el Sánchez-Pizjuán en los 25 primeros días de 2026

Sólo cuatro victorias en 18 partidos como local, con seis empates y ocho derrotas. Ése es el pobre guarismo que ha firmado el Sevilla FC en este 2025 que por fin acaba y que ha dejado el peor registro de este siglo XXI, muy por debajo del anterior récord negativo que estaba en las ocho victorias de 2022 y a años luz de los 24 triunfos de 2015 o los 23 de 2007 y 2016. Por entrenadores, Xavier García Pimienta no fue capaz de ganar ningún encuentro en Nervión (de seis), Joaquín Caparrós sólo venció en uno de cuatro (ya en el mes de mayo) y Matías Almeyda se ha impuesto en tres de sus ocho encuentros en casa en esta 25/26; entre ellos, el último ante el Real Oviedo.

El año 2026 dará muy pronto una gran oportunidad de desquitarse. O, mejor dicho, concederá tres oportunidades de resarcirse de este estigma en sólo 21 días. La competición en LaLiga EA Sports se reanudará el 4 de enero con un choque en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Levante UD y, sólo una semana después, el 12-E, el Sevilla FC repetirá como local para recibir al RC Celta de Vigo.

Tras visitar al Elche en el Martínez Valero el día 19-E -segundo lunes seguido-, el equipo blanquirrojo jugará su tercer encuentro ante su afición el día 25, contra el Athletic Club. Es decir, tres de los cuatro primeros encuentros oficiales del equipo de Almeyda -con LaLiga como única competición- tendrán lugar en ese estadio que se jactaba de no regalar puntos y que en este 2025 se ha mostrado extremedamente dadivoso con 14 de sus 18 visitantes.

Los 18 partidos del Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán en 2025: 4 G, 6 E y 8 P