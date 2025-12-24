El original brindis del Sevilla FC: "La Navidad de los que nunca se rinden", unidad familiar contra los malos momentos

El club nervionense remarca conceptos como la resiliencia, la amistad o el amor de una gran familia como estímulos para escapar de años decepcionantes en el plano deportivo, en el social y en el económico

A sólo una semana de cumplir dos años como presidente del Sevilla FC y entre rumores que le sitúan como posible CEO del grupo inversor norteamericano que negocia la compra de la entidad, José María del Nido Carrasco ha alzado la copa para desear una Feliz Navidad entre fuertes anhelos de que el 2026 sea el año en el que el club salga de esta reciente mediocridad y remonte por fin el vuelo. Para ello, el máximo dirigente nervionense se ha juntado con los capitanes de todas las secciones para brindar por "La Navidad de los que nunca se rinden".

Del Nido Carrasco y todos los capitanes del Sevilla FC alzan sus copas remarcando la unidad: "Feliz Navidad"

"En unos días siempre especiales, en el que se refuerzan los buenos deseos y la importancia de la unidad y la familia, el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, posó para brindar por una feliz Navidad en la grada del Estadio Jesús Navas. Y no lo hizo ni mucho menos solo, pues le acompañaron los capitanes de todos los equipos del club en sus diferentes escalafones. Empezando por el primer plantel, con la presencia de Gudelj, Marcao, Nyland, Suazo, Azpilicueta y Juanlu; pasando por Esther Sullastres, del equipo femenino; por Alberto Flores, del Sevilla Atlético; por Víctor, del Sevilla FC Genuine", ha explicado el club en un comunicado remitido a través de sus canales oficiales.

"Una ocasión especial y en el mejor escenario posible, en el que se culmina la formación que se inicia desde edades muy tempranas en los campos exteriores de la carretera de Utrera. Y es que el Sevilla FC y la defensa de su escudo es tarea tanto de los profesionales como de los más pequeños, el futuro de un sentimiento cada vez más fuerte que tantos compartimos como una gran familia", ha añadido la entidad blanquirroja, que también ha lanzado un original anuncio en el que exalta 'La Navidad de los que nunca se rinden', "reforzando el vínculo emocional que une al club con el sevillismo dentro y fuera del terreno de juego".

El spot del Sevilla FC para felicitar las fiestas a su afición: "La Navidad de los que nunca se rinden"

Sirviéndose de ese lema tan característico en Nervión, el Sevilla FC ha presentado este miércoles, 24 de diciembre, "una producción audiovisual cargada de sensibilidad y simbolismo, con la que pretende trasladar a su hinchada valores profundamente arraigados en la identidad del club como la perseverancia, la resiliencia, la lucha constante y el sentimiento de familia que caracteriza al sevillismo incluso en los momentos más complejos" como los vividos en estos dos últimos años.

"A través de una narrativa cercana y reconocible, el spot muestra distintas escenas cotidianas que reflejan que celebraciones tan especiales y emotivas como la Navidad también conllevan instantes agridulces. Ausencias difíciles de asumir, cambios vitales inesperados o situaciones personales complicadas forman parte de la realidad de muchas familias, y el mensaje del Sevilla FC pone el acento en la capacidad de sobreponerse a ellas sin perder la ilusión ni la esperanza", añade una nota que ensalza la importancia de apoyarse en los seres queridos, la unión familiar y la amistad como refugio emocional. "Con este spot, el Sevilla FC no solo felicita la Navidad a su afición, sino que renueva su compromiso con los valores que unen al club y a su gente", apostilla.