Puntos uno por uno de la derrota del Sevilla FC frente al Levante UD: Absoluto bochorno en el Sánchez-Pizjuán

Los goles de Iker Losada y Carlos Espí acabó condenando a un equipo sin recursos y con gran falta de calidad; así lo vivimos y contamos en directo

Año nuevo en Nervión, pero los fantasmas se mantienen intactos. Frente a uno de los últimos clasificados de la Primera División, el Sevilla FC ha acabado sucumbiendo en un encuentro jugado al interés que el Levante UD quiso. En una primera parte muy trabada, con continuas pérdidas de tiempo por parte del equipo valenciano, acabó encontrando la recompensa gracias un Iker Losada que supo leer los espacios generados atrás a las mil maravillas.

En la segunda mitad, no es que cambiase mucho el guion. El conjunto granota estuvo a la espera de un Sevilla que no era capaz de sumar aproximaciones al área. Ni las salidas de Januzaj ni de Isaac fueron capaces de dar algo distinto a un equipo sin apenas recursos, que vio como Carlos Espí y Carlos Álvarez remataron la faena, lo que acabó provocando la primera derrota de este 2026.

Las notas de los jugadores sevillistas frente al Levante UD

- Vlachodimos: 5

El griego no es que tuviese una de estas tardes donde se le necesitaba, ya que apenas fueron tres los disparos que los granotas realizaron en el partido. Tras haber sacado una falta de Carlos Álvarez, no supo interpretar bien las intenciones de Iker Losada.

- Kike Salas: 5

Contundente en muchas acciones, le sigue lastrando la poca capacidad defensiva de este equipo, siendo además uno de los señalados en el gol de Iker Losada.

- Gudelj: 4

El serbio, de central, suele dar una de cal y otra de arena. Y eso se demostró frente al Levante UD, ya que fue capaz de deshacer una jugada muy peligrosa pero que, a su vez, no leyó la triangulación entre Iker y Carlos. Tampoco en el gol de Carlos Espí. De nuevo, en la foto de los goles.

- Carmona: 3

En la toma de decisiones, una vez más, muy insuficiente. Tanto en ataque como en defensa, ya que no era capaz de encontrar compañeros cuando se acercaba a área rival. Para más inri, se comió el movimiento claro de Losada en el primer gol y también falló en el segundo.

- Oso: 7

El canterano volvió a ser un claro ejemplo de lo que se le pide a un jugador del Sevilla FC. No dejó de intentarlo, muy seguro atrás y sin miedo en la toma de decisiones. Un fuera de juego le arrebató su primer tanto.

- Juanlu: 5

El quinteño, a diferencia del resto de la temporada, no respondió mal ante su tarea del día de hoy, como era la de centrarse en labores ofensivas. De sus botas salieron ciertas ocasiones, pero sin nulo éxito.

- Sow: 4

Una vez más, insuficiente partido del suizo. Sin una función clara en el terreno de juego, no es capaz de generar absolutamente nada para un equipo que necesita este tipo de imputs.

- Batista Mendy: 4

Contundente en algunas acciones, es otro de los señalados en esas transiciones defensivas que han acabado costando los dos goles.

- Agoumé: 4

Casi mismo guion que Batista Mendy, ya que el francés volvió a mostrarse incapaz de poder ser resolutivo y frenar la sangría defensiva.

- Peque: 5

No fue ni mucho menos el peor del Sevilla, ya que era uno de los que más lo intentaba. Sin embargo, si algo ha fallado hoy, es la pausa en las decisiones. Y de esto ha pecado mucho el catalán.

- Alexis: 4

Tras una exhibición en Madrid, el chileno casi que ha vuelto a la cruda realidad tras su lesión. Incapaz totalmente de ganar duelos en carrera y, aunque su puesto hoy pedía más de lo que puede dar, muy poco resolutivo. El resultado es la nulidad ofensiva sevillista.

- Matías Almeyda: 4

Tampoco es que el entrenador pueda hacer mucho más. Como se dice en el lenguaje coloquial, no se le puede pedir más. Y más sin estar en el terreno de juego. Sin embargo, en un partido que requería esa sangre que si se vio contra el Oviedo, el argentino no ha sido capaz de inyectar veneno en un equipo que parecía seguir de vacaciones.

- Januzaj: 5

Lo intentó y, en constantes ocasiones, ponía el balón dentro del área y encontrando destinatario. Sin embargo el belga se encontró con una cosa, y es la nada ofensiva más absoluta.

- Isaac Romero: 4

El delantero volvió a perdonar en varias ocasiones, con varios centros laterales donde un nueve debe estar. Ya lo demostró en Madrid y, en el Pizjuán, no fue menos.