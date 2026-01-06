Akor Adams, obligado a abandonar momentáneamente la Copa de África por una urgencia familiar

Akor Adams, que tras su actuación estelar contra Mozambique se pronunció sobre el Sevilla, ha dejado la concentración de Nigeria debido a la hospitalización de su madre el pasado lunes

Akor Adams, al que echan de menos considerablemente en Nervión, fue protagonista en el pase a cuartos de Nigeria en la Copa de África por su actuación estelar contra Mozambique. No en vano, el delantero blanquirrojo marcó un gol y sirvió dos asistencias en el 4-1 final, demostrando que se encuentra en un magnífico estado de forma tras ser clave en el último triunfo del Sevilla, ante el Oviedo, antes de poner rumbo a la concentración de su país.

Sin embargo, el punta ha recibido una mala noticia y se ha visto obligado a abandonar la concentración de las Super Eagles de manera momentánea después de la clasificación de su combinado. Y es que su madre fue hospitalizada el lunes y el futbolista hizo las maletas de inmediato para viajar y poder estar a su lado en este momento. Obviamente, Akor Adams ha recibido la autorización de la Federación de Nigeria para dejar la concentración por las mencionadas urgencias familiares.

El Sevilla Fútbol Club se ha hecho eco de la noticia y ha mandado ánimos a su delantero. "Akor Adams ha abandonado momentáneamente la concentración de Nigeria para acompañar a su madre, hospitalizada este lunes. ¡Mucho ánimo y pronta recuperación desde Sevilla!", publicó en redes sociales una vez que fuentes nigerianas hicieron público este asunto. A priori, dependiendo del estado de su madre, la intención es que esté presente en Marruecos para los cuartos de final de la Copa África, que se disputa el próximo sábado.

Declaración de amor de Akor Adams al Sevilla

El punta seguro que agradece enormemente el mensaje que le ha enviado el Sevilla, club en el que ha encontrado su casa desde que aterrizó en el pasado mercado de enero procedente del Montepellier. Al menos, así lo expresó tras el triunfo contra Mozambique, antes de abandonar la concentración por la hospitalización de su madre.

“El Sevilla es el club de mi corazón. Yo los quiero y ellos a mi”, aseguró rotundamente Adams, encantado en la capital hispalense y en el vestuario blanquirrojo, donde es muy querido por su compañerismo y su buen humor. Por ello, no duda que en Nervión ha encontrado un hogar para echar raíces si el Sevilla lo estima conveniente. “Me siento como en mi casa”, apuntó el ariete, que suma tres goles y dos asistencias en lo que va de curso en un total de 936 minutos y se erige en el delantero más en forma a día de hoy.