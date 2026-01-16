Preocupación creciente en el Sevilla por Alexis Sánchez en el regreso de Sow

El chileno no se ejercitó con el resto de compañeros por segundo día consecutivo y peligra su participación el lunes mientras que el club se trabaja para que Akor Adams y Ejuke estén disponibles

El Sevilla afronta un partido muy importante el próximo lunes ante el Elche después de dos derrotas en los dos primeros partidos del año y esta mañana ha continuado con la preparación en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Esta sesión, la tercera de la semana, ha ofrecido buenas noticias a medias para Matías Almeyda, tanto en cuanto ha contado con uno de los futbolistas que ayer se quedó en el gimnasio, pero todavía le falta por recuperar a otro y el tiempo empieza a agotarse.

De este modo, Sow se sumó en la mañana de hoy al resto del grupo, por lo que entrará sin ningún problema en la lista para el choque contra los ilicitanos, una vez descartado cualquier tipo de percance físico después de que el jueves realizara trabajo específico en solitario.

Alexis Sánchez continúa ausente

Por el contrario, la ausencia de Alexis Sánchez se ha prolongado un día más, pues hoy tampoco se ha empleado con el grupo y ya se le considera duda de cara al choque del lunes ante el Elche, que recibe a los blanquirrojos tras caer en la Copa del Rey contra el Betis. Cabe recordar que el chileno llegó muy justo a la visita del Celta debido a la contusión en la pelvis sufrida pocas antes del dicho encuentro.

De hecho, empezó el choque en el banquillo e ingresó en el terreno de juego en la segunda parte. Por ende, su presencia ante los franjiverdes dependerá de los dos próximos entrenamientos previstos antes de poner rumbo a la localidad alicantina.

Así las cosas, Alexis permanece en la lista de bajas integrada a día de hoy por César Azpilicueta, Rubén Vargas y Alfon González, a los que todavía les queda un tiempo por delante para estar de nuevo a la disposición de Almeyda después de que el internacional suizo volviera a lesionarse a los pocos minutos de reaparecer el pasado lunes.

El Sevilla trabaja para que Ejuke y Akor Adams vuelvan a tiempo

Tampoco se entrenaron obviamente Ejuke y Akor Adams, que este sábado disputan la final de consolación de la Copa de África y no están completamente descartados para Elche. Más allá de la recomendación de la FIFA de un descanso de 72 horas, el Sevilla trabaja para intentar que lleguen a tiempo para después valorar si conviene forzarlos, lo que no sería extraño en el caso del punta por la necesidad de contar con más pólvora arriba. Cabe recordar que Akor Adams ha brillado en el torneo africano y volverá con la moral por las nubes.