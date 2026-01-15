Dos nuevas ausencias para Almeyda para sumar un total de siete bajas en el Sevilla

Almeyda no ha podido contar hoy con dos efectivos más al realizar trabajo específico en el gimnasio, uniéndose a las bajas de Azpilicueta, Vargas y Alfon, a la par que Suazo es uno más

La plantilla del Sevilla ha retomado hoy los entrenamientos tras el descanso de ayer otorgado por Almeyda de cara a preparar el tercer partido del nuevo año, el primero lejos Nervión y el segundo que se disputa en lunes de manera consecutiva.

No en vano, los nervionenses visitan el Martínez Valero como punto de partida de la segunda vuelta para medirse con un Elche que llega herido tras la eliminación copera contra el Betis con la necesidad de romper la mala racha de resultados, que eleva a tres la derrotas seguidas de los blanquirrojos.

Y lo cierto es que esta vuelta al trabajo no ha deparado buenas noticias precisamente para el técnico nervionense, ávido de recuperar futbolistas y que, por el contrario, no contó en la mañana de hoy con dos nuevos efectivos.

Sow y Alexis Sánchez, ausentes en el entrenamiento de hoy

De ese modo, Sow y Alexis Sánchez causaron baja en la sesión llevada a cabo hoy en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, sin que el club haya señalado aún la razón de que no trabajaran con el resto del grupo más allá de que "realizaron trabajo específico en el gimnasio".

En el caso del chileno hay que recordar que llegó a tiempo de milagro a la cita contra el Celta debido a una contusión en la pelvis que lo convirtió en duda hasta última hora. Finalmente, entró en la lista, pero no ingresó en el terreno de jugo hasta avanzada la segunda parte en lugar de Isaac Romero. .

El internacional suizo, por su parte, completó el choque contra los vigueses, reflejo de que es una pieza importante en los planes de Almeyda, y hoy no se ejercitó con el grupo, por lo que habrá que estar pendientes en los próximos entrenamientos de si participa o no.

Estas dos ausencias se han sumado a las consabidas de César Azpilicueta, Rubén Vargas y Alfon González, a los que todavía les queda un tiempo por delante para poder sumarse de nuevo a la dinámica de grupo y estar disponibles para el 'Pelado'. Tampoco estuvieron Ejuke y Akor Adams, que cayeron ayer en semifinales de la Copa de África pero que todavía tienen pendientes la final de conslolación.

Suazo se entrena con normalidad y Marcao vuelve al grupo

En el capítulo de buena noticias, que no brillan por su abundancia, Gabriel Suazo sumó un nuevo entrenamiento al ritmo de los demás, por lo que podrá entrar en la lista contra el Elche y generar una duda razonable al técnico por el excelente rendimiento de Oso más allá del inocente penalti que costó la derrota contra los célticos el pasado lunes. Marcao, con cuatro de sanción todavía pendientes, se unió a la dinámica del equipo tras un plan individual.