Akor Adams se consuela con un penalti y Ejuke ve también 'in situ' cómo Nigeria se cuelga el bronce ante Egipto

El delantero, titular y protagonista de dos goles anulados, encauza el triunfo desde el punto fatídico de las 'Súper Águilas' en su adiós; el extremo entró en el minuto 92, pero no lanzó pena máxima a la postre

Buscaba Nigeria despedirse con el bronce de la Copa de África, un premio de consolación que buscó su seleccionador, Éric Chelle, de nuevo con Akor Adams como referencia arriba, máxime con el adiós anticipado del tocado Victor Osimhen rumbo a Turquía, aunque sin Chidera Ejuke de inicio. El delantero de Kogi State, como en todo el torneo, se mostró muy activo, hasta el punto de participar en dos tantos anulados a las 'Súper Águilas'. Así, en el 35, cabeceó a las mallas un centro de Samu Chukwueze desde la línea de fondo, aunque el colegiado marroquí Jalal Jayed, tras consulta con la sala del VAR, decretó falta previa (y amarilla por el codazo) de Paul Onuachu, que es quien desvía involuntariamente a la red.

Justo antes y después del descanso, volvieron los viejos fantasmas para el ex del Montpellier, que cayó en fuera de juego antes de que un zaguero se la robara 'in extremis' cuando se disponía a fusilar al meta egipcio y de que el rebote a su lanzamiento lo enviara dentro el recién ingresado Ademola Lookman. En el 80, cuando partió en posición correcta, Akor Adams pidió penalti por un ostensible empujón de Hamdi Fathy, revisado nuevamente y sin castigo por haberse producido antes de ingresar en el área. Al borde de la tanda de penaltis (no había prórroga), entró por Chukwueze (minuto 92) un Chidera Ejuke que lanzó y convirtió uno (como su compañero) en la final del 'play off' africano de repesca mundialista. Repitió acierto el '22', no tuvo que tirar el '24', brilló el meta Stanley Nwabali y la fortuna sonrió a Nigeria (2-4), que termina tercera el torneo.

La unión hace la fuerza y tanto Akor Adams como Ejuke viajarán a Elche

Al final, la conjura de varios clubes europeos con representación en la selección de Nigeria, casos de Sevilla FC, Fulham, Oporto, Lazio, Trabzonspor o Atalanta, ha servido para que la NFF (Nigerian Football Federation) entre en razón y libere este mismo sábado a sus internacionales, que no tendrán que hacer escala en el país centroafricano ni atender a otras exigencias protocolarias más allá de la entrega de medallas, ya que desde la anterior edición se produce justo al acabar cada partido y no es doble tras la gran final, como antaño.

Todo estaba preparado para que los jugadores que compiten en Europa tomasen vuelos hacia España, Inglaterra o Italia, algunos con varias escalas, con el fin de trabajar mañana ya a las órdenes de sus respectivos entrenadores. A tal efecto, el técnico nervionense, Matías Almeyda, ha retrasado hasta las 12:00 horas de este domingo 18 de enero la última sesión antes de viajar por la tarde a Elche, así como a las 13:15 horas su comparecencia en sala de prensa, para facilitar el descanso de los atacantes en la Copa de África y que éstos completen su reincorporación a LaLiga.