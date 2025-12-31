La inflación navideña frustra otros dos objetivos ofensivos de Cordón: Patrik Mercado y André Luiz

Por el mediapunta Patrik Mercado pide Independiente del Valle nueve millones de dólares, mientras que el extremo André Luiz está tasado en 15 por Rio Ave

Vaya por delante que Antonio Cordón necesita antes hacer caja con Juanlu Sánchez y/o Rubén Vargas para poder reutilizar parte de lo que ingrese y ahorre en rearmar la plantilla, aunque lo cierto es que la inflación de precios estas Navidades está frustrando la búsqueda de un delantero centro, un extremo y un mediapunta creativo, que serían sus prioridades. Se ha caído Elye Wahi, decantado por el Niza; también Oscar Bobb, que se debate entre Borussia Dortmund y Atlético de Madrid. Y todo hace indicar que los monitorizados Patrik Mercado y André Luiz se diluyen igualmente en la lista de objetivos blanquirrojos por la alta competencia, que ha disparado sus costes. De esta forma, habría que poner sobre la mesa el doble o cuatro veces más, respectivamente, de los valores que les atribuye la web especializada 'Transfermarkt'.

Por el mediapunta ecuatoriano, tasado en 5,5 millones de euros y que estaba por la labor de jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pide Independiente del Valle unos nueve millones de dólares. El principio de acuerdo con los Wolves lo está discutiendo el Sporting de Braga, con una propuesta algo superior, aunque parece claro que el 'cerebro', autor de siete goles y once asistencias en 48 partidos este 2025, se moverá este mes de enero a Europa. Por su parte, el Bayer Leverkusen estaría a punto de ganar la carrera por el extremo brasileño del Rio Ave, con cinco tantos y seis pases decisivos en 16 encuentros en su haber, pues se trata del que más se está acercando a los 15 millones que pretenden recaudar los verdiblancos.

La ausencia de cupos extracomunitarios, otro hándicap

Para que Patrik Mercado o André Luiz pudiesen encajar en la plantilla del Sevilla FC, antes deberían salir Marcao Teixeira, Gabriel Suazo o Alexis Sánchez. El central brasileño, así como el lateral y el atacante chilenos, ocupan actualmente las tres plazas extracomunitarias permitidas por LaLiga y la RFEF, por lo que, de seguir como hasta ahora el panorama el 2 de febrero de 2026, solamente podrían llegar refuerzos con pasaportes europeos o asimilados (africanos, del Caribe o del Pacífico Sur, lo que antes acogía bajo su manto el Tratado de Cotonou). De todas formas, los dirigentes nervionenses aún confían en que el ex del Galatasaray consiga durante el mes de enero la certificación por parte del Ministerio del Interior de su doble nacionalidad, ya que hace tiempo que completó las tres pruebas exigidas (después de llevar tres años ininterrumpidos en España) y quedar solamente a expensas de jurar la Constitución. Ese movimiento, que beneficia al de Londrina igualmente en caso de querer cambiar de aires dentro del Viejo Continente, liberaría un cupo foráneo por si fuera pertinente.