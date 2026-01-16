Objetivo de Antonio Cordón: "El Sevilla sigue siendo una opción europea para Patrik Mercado, pero es difícil"

Patrik Mercado está en la agenda de Cordón para la media y desde Ecuador apuntan a ESTADIO Deportivo que se sigue hablando del Sevilla dentro de "las propuestas europeas", pero que es extremadamente complicado por su precio

Tras caerse a última hora el fichaje de Amrabat por la irrupción del Betis, Antonio Cordón dejó pendiente para enero la llegada de un centrocampista y reveló que se habían guardado un remanente para el siguiente mercado. A día de hoy, reforzar la parcela creativa de la medular es una necesidad perentoria y se erige en una de las prioridades después del delantero, lo más urgente en este momento.

Dentro de este contexto, el alto ejecutivo extremeño maneja un nombre desde hace un tiempo que encaja perfectamente en el parámetro deportivo, por proyección y condiciones: Patrik Mercado. El medio ecuatoriano de 22 años, que milita en Independiente del Valle de su país, gusta mucho en Nervión hasta el punto de tantear las opciones de traerlo.

El precio que pide Independiente del Valle por Patrik Mercado

Tanto es así, que fuentes cercanas a su club apuntan a ESTADIO Deportivo, que "el Sevilla sigue siendo una de las opciones de Patrik Mercado" para dar el salto a Europa, aunque, igualmente, señalan la dificultad por las exigencias económicas de Independiente del Valle, ahora mismo inalcanzables para el Sevilla a menos que realice una venta millonaria y aun así resultaría tremendamente complicado cuadrar las cuentas.

Y es que estas mismas fuentes aseguran a esta redacción que "Independiente del Valle pide cerca de nueve millones de dólares -al cambio algo más de 7,5 millones de euros-", una cantidad por encima de los 5,5 millones fijados por Transfermarkt como su valor de mercado después de una subida de 2,5 kilos desde verano.

"Dijeron que hay propuestas de Europa, pero sí es complicado porque no se ponen de acuerdo en el precio", apuntan a este medio desde Ecuador, a la par que insisten en que se ha hablado mucho de la vía del Sevilla al margen de que nadie se le escapa que en estas cifras es casi imposible que pueda aspirar ahora a su fichaje.

No obstante, en el caso de no salir ya de su país, lo que entra en los planes del de Tena, se mantendría viva esta alternativa para verano, cuando a Mercado le quedará por delante año y medio de contrato en Independiente del Valle, pues acaba el 31 de diciembre de 2027.

Su condición de extranjero, otro obstáculo para el Sevilla

Además, el económico no es el único obstáculo para ficharlo ahora, tanto en cuanto el internacional ecuatoriano ocuparía ficha de extranjero y el Sevilla tiene ocupadas las tres con Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y Marcao, cuya nacionalización se está tramitando, pero todavía no está consumada. Por ende, necesitaría una salida y, a priori, a menos que saltara la sorpresa con el brasileño, ninguno de ellos abandonará el Sánchez-Pizjuán en esta ventana.