Raba y Santamaría no quisieron salir del Valencia y Corberán se lo deja claro a ambos

Ambos jugadores estuvieron en la rampa de salida para hacer hueco a otro fichaje, pero prefirieron marcharse. Tendrán complicado contar con oportunidades: son los únicos descartes por decisión técnica para los cuartos de la Copa del Rey frente al Athletic.

Tras ver interrumpida ante el Real Betis su buena racha de dos victorias seguidas en LaLiga, el Valencia tiene este miércoles ante el Athletic, a las 21:00 horas en Mestalla, la oportunidad de colarse en las semifinales de la Copa del Rey. Pese a la delicada situación clasificatoria en el campeonato de la regularidad, a solo un punto de los puestos de descenso, nadie en el club che quiere tirar el torneo del KO y Carlos Corberán irá con todo para un duelo que ha catalogado de "auténtica final".

Además, el técnico de Cheste ha dejado claro con su convocatoria que tanto Dani Raba como Baptiste Santamaria tendrán muy difícil entrar en sus planes de aquí a final de temporada. Ambos fueron colocados por la entidad en la rampa de salida para liberar una ficha que podría haber posibilitado la llegada de otro fichaje. Pero ninguno de ellos quiso marcharse.

El Oviedo apretó por Dani Raba

En el caso del extremo cántabro, tuvo hasta última hora el interés del Oviedo, pero lo rechazó, al igual que la opción de regresar al Leganés en Segunda división, mientras que el mediocentro francés fue movido por sus agentes en su país y parecía estar por la labor de encontrar un destino, pero no apareció ninguna oferta que le sedujera.

Así, al igual que sucedió en el último choque liguero, Raba ha vuelto a quedarse fuera de la la lista para el choque ante el Athletic, sumándose esta vez Santamaria al permitirse solo 22 convocados. Junto a ellos, los únicos descartados por decisión técnica, sólo faltarán los lesionados Julen Agirrezabala, Thierry Correia y Mouctar Diakhaby, que ha dicho adiós a la temporada, así como el sancionado Cristian Rivero.

Guido Rodríguez y Unai Núñez podrían debutar

La buena noticia, por contra, es el estreno de Guido Rodríguez, que no pudo estar frente a su ex equipo por una gastroenteritis y podría debutar en un partido crucial como valenciansta, al igual que Unai Núñez, que sí estuvo en el banquillo en La Cartuja. Además, Corberán también podrá contar con Copete, que se retiró antes de tiempo por fatiga ante el conjunto verdiblanco, y Foulquier quien no completó el último entrenamiento por precaución, al ser el único lateral diestro disponible.

La lista completa del Valencia para la Copa del Rey

Completan la convocatoria, que no ha sido anunciada de forma oficial por el Valencia, los metas Raúl Jiménez y Vicent Abril, del filial, así como el también canterano Rubén Iranzo. Junto a ellos, la relación completa la componen Dimitrievski, Copete, Cömert, César Tárrega, Unai Núñez, Foulquier, Gayà, Jesús Vázquez, ⁠Javi Guerra, Pepelu, Ugrinic, André Almeida, Guido Rodríguez, Ramazani, Lucas Belltrán, Diego López, Luis Rioja, Danjuma, Hugo Duro y Umar Sadiq.