La comprometida situación de Lucas Villalba y las opciones de que el Valencia retome un fichaje que tenía perfilado

El extremo uruguayo no puede ser inscrito por el Botafogo por una sanción de la FIFA y solo podría buscar acomodo en los mercados que siguen abiertos. No arribó en enero a Mestalla al no haber fichas disponibles en la primera plantilla

El Valencia cerró el mercado de enero sin poder poner la guinda con un cuarto refuerzo, tras concretas las llegadas de Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez. Esas tres altas, más la baja de Diakhayby, que ha dicho adiós a la temporada por lesión, han dejado las 25 fichas de la primera plantilla ocupadas. Aunque hasta última hora se barajaron diferentes alternativas para incorporar una pieza más.

Por un lado, se trabajó en la opción de firmar a un jugador sub 23 para inscribirlo con el filial. De hecho, estaba todo acordado con el joven lateral diestro Kosta Nedeljkovic, pero un problema burocrático impidió la cesión del serbio procedente del Aston Villa, permaneciendo a préstamo en el RB Leipzig, de donde quería salir por la falta de oportunidades. Pero al mismo tiempo, además, se intentó dar salida hasta última hora a Dani Raba o Baptiste Santamaria, que optaron por quedarse, para no tener que recurrir a esa fórmula y hacerse con otro futbolista con el que también estaba todo cerrado.

Corberán quería un extremo diestro y Lucas Villalba le convencía

Así, los movimientos el uruguayo Lucas Villalba, que ya fue tanteado en verano, no se limitaron a un simple interés. La prioridad de Corberán era incorporar a un extremo diestro, para lo que también se sondeó al inglés Jack Harrison, finalmente firmado por la Fiorentina, y la opción del charrúa convencía al técnico che. Según informa desde su país la radio Carve Deportiva, se habían definidos los términos de una cesión procedente del Botafogo, pero al no liberarse el hueco necesario todo quedó en papel mojado.

Un extraño fichaje por el Botafogo

De este modo, Lucas Villalba queda en una comprometida situación. A comienzos de enero se formalizó su traspaso del Nacional de Montevideo al club brasileño a cambio de 2,8 millones de euros. Pero no puede ser inscrito con el conjunto de Río de Janeiro, con el que firmó hasta 2029, debido a la sanción de la FIFA que le impide realizar fichajes durante tres ventanas de transferencias debido por los impagos al Atalanta United en la contratación de Thiago Almada, ahora en las filas del Atlético de Madrid.

Los mercados que siguen abiertos

Al extremo de 24 años, por tanto, solo le queda la vía de marcharse a préstamo a alguno de los mercados que aún continúan abiertos, tras no prosperar tampoco la vía del Genoa italiano. Así, aún podría aterrizar en Europa en países como Turquía o Grecia, donde se echará el telón este próximo viernes, o seguir en el continente americano para poner rumbo a México (hasta el 10 de febrero) o Estados Unidos (26 de marzo). Además, también podría encontrar otro destino en Brasil (3 de marzo) o volver a Uruguay, donde los clubes pueden seguir fichando hasta el día 24 de este mes.

De cara al próximo mercado estival, por su parte, el Botafogo seguirá teniendo el mismo problema, por lo que no habría que descartar que el Valencia retomase una negociación que ya tenía perfilada. Los brasileños, si no hay perdón de la FIFA, no podrían inscribirlo hasta el verano de 2027.