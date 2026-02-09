La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 23 de LaLiga EA Sports

El mal estado del césped de Vallecas, la revancha del Real Betis, o el cambio de balonmano de Stuani protagonistas de la jornada

Casi terminada la jornada 23 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes entre el Villarreal y el RCD Espanyol, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar los detalles más destacados del fin de semana en la Primera división del fútbol español.

El Rayo Vallecano es un club distinto y esta jornada lo demostró para mal. Unos días después de que sus jugadores y su entrenador se quejaran del estado del césped, afirmando que "no es apto para un club de Primera" y que se trata de una "vergüenza", el partido entre el cuadro madrileño y el Real Oviedo fue suspendido por LaLiga.

Eso sí, el encuentro se suspendió a menos de 4 horas para el inicio, por la salud de los futbolistas, pero sin contar con los aficionados, muchos tras viajar desde Oviedo.

El conjunto verdiblanco, goleado en La Cartuja y eliminado de la Copa del Rey, se vengó en el Metropolitano del Atlético de Madrid, dejando además la pelea por LaLiga sólo entre dos equipos. Ahora los colchoneros deben volcarse en Copa y Champions. Eso sí, el partido tuvo polémica.

Un tanto anulado a los rojiblancos dará mucho que hablar. A un centro de Giuliano desde la derecha acudió en su búsqueda Antoine Griezmann. El francés perdió el salto ante el central bético Diego Llorente, pero condicionó la falta de visión en su despeje que colocó en la escuadra de su portería. El tanto en propia puerta fue anulado desde el VAR por la posición milimétrica del delantero francés rojiblanco, teóricamente adelantado y en fuera de juego. La polémica viene porque el fotograma seleccionado por la sala VOR puede no ser el correcto para decidir si hay fuera de juego o no.

En un final de infarto en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con el empate del Sevilla en el tiempo añadido gracias al gran golpeo de Kike Salas tras escurrirse Echeverri en una zona donde nunca se puede perder el balón, llegó una decisión más propia de un deporte como el balonmano que del fútbol, algo que ya hizo Louis van Gaal en los cuartos de final del Mundial de 2014, cuando sacó a Tim Krul sólo para la tanda de penaltis. Michel quiso hacer este domingo lo mismo en Nervión, pero con el lanzador.

Era el minuto 96 y el técnico madrileño buscó en el banquillo a su jugador más fiable en los once metros. Sustituyó a Iván Martín, que provocó la pena máxima, y entró Stuani. Lo chutó bien, pegado al palo, pero la estirada de Odisseas Vlachodimos salvó al Sevilla. El delantero uruguayo llevaba tres años y medio sin fallar un penalti en LaLiga.

José Bordalás ha encontrado en el argentino Luis Vázquez el goleador que tanto necesitaba. El partido de esta jornada ante el Alavés fue un punto de inflexión en la temporada del conjunto azulón, que llevaba ocho partidos sin ganar, con cinco derrotas que le acercaban a los puestos de descenso. Vázquez lleva dos goles en tres partidos con el Getafe.