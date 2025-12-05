Laporta saca pecho en Navidad: "Ya podemos decir que este proyecto es ganador"

El presidente del Barcelona reivindica cuatro años de crecimiento, presume de títulos y celebra el regreso al renovado Spotify Camp Nou durante el tradicional encuentro navideño con la prensa

Joan Laporta aprovechó la tradicional cita navideña con la prensa para dibujar una imagen de fortaleza del Barcelona, tanto deportiva como institucional. En un discurso cargado de optimismo, el presidente azulgrana, muy asiduo últimamente en sus mensajes públicos, reivindicó el proyecto iniciado en 2021, recordó los títulos conquistados y celebró el retorno del equipo al remodelado Spotify Camp Nou. La cita se convirtió en un repaso a un ciclo que, según el mandatario, ha devuelto al club a la senda del éxito.

Laporta reivindica un proyecto que considera ya consolidado

Laporta abrió su intervención repasando los cuatro años que han marcado su regreso a la presidencia. Lo hizo con datos y sensaciones, insistiendo en que el Barcelona ha recuperado competitividad y solvencia deportiva tras un periodo convulso. “Hemos hecho un bloque muy competitivo. El trabajo de Deco y la comisión deportiva ha sido fundamental. La Masía debía ser el centro del proyecto, y nos gusta combinar esos talentos con jugadores de fuera”, explicó ante los medios.

El mandatario fue más allá al reivindicar que el proyecto ya ha dado frutos palpables: “Este proyecto ya podemos decir que es ganador porque desde que llegamos hemos levantado dos Ligas, dos Copas y dos Supercopas. La pasada temporada fue histórica, con el triplete”. Laporta insistió en que el barcelonismo vive un momento de ilusión no solo por los resultados, sino por la propuesta futbolística. “Los resultados están llegando y esta temporada estamos esperanzados de que será buena”, afirmó.

El presidente también quiso poner en valor el trabajo en las secciones y en el fútbol femenino, ámbitos donde el club ha alcanzado cotas históricas. “Se está ganando mucho en el femenino y en las secciones. La institución está fuerte y el equipo enamora”, remarcó.

Un 2025 marcado por la vuelta a casa en el Spotify Camp Nou

El otro gran eje de su discurso fue el regreso al estadio azulgrana. Hace dos semanas el club abrió de nuevo las puertas de un Camp Nou remodelado y aún en proceso de ampliación de aforo, un momento que Laporta considera clave para el futuro inmediato. “Nos eligieron para recuperar la economía del club, el orden y el prestigio institucional, y para tener un nuevo estadio. Este sueño del Spotify Camp Nou es una realidad”, celebró.

El presidente destacó el impacto emocional de volver a casa después del exilio en Montjuïc. “Hemos vuelto con 45.000 espectadores y esperamos tener pronto a 62.000. Era un deseo colectivo y ahora es una realidad. La gente ya puede imaginar cómo será este nuevo teatro de los sueños”, apuntó, reforzando el mensaje de un club en reconstrucción, pero ya asentado sobre bases más sólidas.

Un brindis final mirando al futuro

Antes de cerrar el encuentro, Laporta tuvo palabras de agradecimiento para los medios y dejó claro que el club continúa trabajando para transmitir estabilidad y buenas noticias. Como en el resto de su intervención, el presidente volvió a insistir en ese clima de entusiasmo: un Barcelona que, según él, ha recuperado identidad, ambición y un camino firme hacia el éxito.