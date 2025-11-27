Eric García llega a un principio de acuerdo con el Barça para la firma de su renovación

El central del conjunto de Hansi Flick ha rechazado al PSG de Luis Enrique y apunta a seguir de azulgrana hasta 2030, año en el que está muy cerca de dejar plasmada su nueva firma como jugador de la entidad culé

El Barcelona sigue pendiente de dejar cerrado el futuro de muchos de sus jugadores que acaban contrato en los próximos meses. Uno de ellos es Eric García, que firmó hasta junio de 2026. Por ello, el central de 24 años ha llegado a un principio de acuerdo para continuar en el equipo dirigido por Hansi Flick hasta 2030. Además, el defensa ha rechazado al PSG de Luis Enrique, que ha hecho una oferta por su fichaje tras el buen rendimiento que está mostrando en las últimas temporadas. De esta manera, el anuncio oficial está cada vez muy cerca de producirse.

La firma de Eric García hasta 2030 coge fuerza tras su buen rendimiento

Eric García se está consolidando en su quinta temporada en el Barcelona. El central ha dado un paso adelante y está siendo de la confianza total de Hansi Flick en lo que llevamos de campaña. De hecho, el jugador de 24 años ha participado en todos los encuentros con el conjunto culé y solo ha sido suplente en tres de ellos, contra el Newcastle, Real Sociedad y Sevilla. Por ello, la directiva ha dado luz verde a seguir contando con los servicios del catalán, que ha llegado a un principio de acuerdo con la entidad azulgrana para su renovación hasta 2030, tal y como ha informado Mundo Deportivo. De esta manera, cabe recordar que Eric García finaliza contrato en junio de 2026, por lo que su futuro era uno los temas a tratar de cara a dejarlo cerrado cuanto antes. Por otra parte, el mismo medio mencionado anteriormente ha apuntado que el central ha rechazado una oferta del PSG de Luis Enrique por su fichaje, dejando claro sus intenciones en su carrera.

El compromiso de Eric García se puede ver reflejado en cada partido. Sin ir más lejos, el central del Barcelona fue muy claro tras la dura derrota que sufrió el equipo contra el Chelsea por 3-0: "Ha sido una noche jodida. Veníamos después de hacer un buen partido contra el Athletic. Empezamos bien el partido y tuvimos un par de ocasiones muy buenas. Intentamos aguantar en la segunda parte un poco, pero el 2-0 ya te mata. Creo que ellos nos estaban sacando en la presión. No supimos ajustarnos bien. Intentábamos saltar con los laterales y era imposible. Hemos tenido que correr todo el rato detrás del balón".

El Barcelona, pendiente de dejar el futuro cerrado de Eric García

La directiva del Barcelona, a falta de cerrar definitivamente el acuerdo con Eric García por su renovación hasta 2030, tiene pendiente resolver el futuro de otros futbolistas que acaban contrato en 2026, como son Christensen y Lewandowski. El danés no está teniendo los minutos esperados, en parte por sus problemas físicos, y podría abandonar el conjunto de Hansi Flick el próximo verano en busca de una nueva aventura. Por otra parte, el delantero internacional con Polonia sigue sin firmar un nuevo acuerdo con la entidad, por lo que continúa la incertidumbre y la incógnita con la presencia del exjugador del Bayern en el equipo blaugrana la próxima temporada.