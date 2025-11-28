Vanat convierte su arranque de temporada en un recurso decisivo para el Girona

El delantero ucraniano se ha consolidado como una pieza determinante gracias a cuatro goles con una particularidad llamativa: todos los firmó con la pierna derecha pese a declararse zurdo en su presentación

Vladyslav Vanat se ha convertido en uno de los nombres propios del Girona por un dato que sorprende incluso dentro del propio vestuario. El atacante explicó en su presentación que es zurdo, pero en el arranque de temporada ha marcado cuatro goles, tres en Liga y uno en Copa del Rey, todos con la pierna derecha. El contraste entre su condición natural y su eficacia en la definición ha llamado la atención, especialmente porque los tres tantos ligueros han servido para abrir el marcador. Esa condición de "abrelatas" se ha repetido en sus apariciones en Primera División, otorgándole un peso inmediato en los planes de Míchel.

El delantero llegó el último día del mercado procedente del Dinamo de Kiev y, desde entonces, ha logrado adaptarse a la dinámica del equipo con una rapidez notable. Su estreno no pudo ser más contundente. En su primer partido con la camiseta del Girona, ante el Celta, marcó su primer tanto. Ese debut supuso un impulso para una afición que buscaba referentes ofensivos y que ha encontrado en Vanat una respuesta sólida en un tramo inicial de curso en el que el equipo necesitaba refuerzos en la definición.

La curiosidad sobre su perfil se ha ido ampliando a medida que los goles aparecían. A pesar de declararse zurdo, la práctica está dejando una tendencia diferente, con todas sus acciones de gol llegando desde el golpeo con la derecha. En Girona, la cuestión se observa desde la perspectiva competitiva: lo relevante es que responde con lo que se le exige, independientemente del pie con el que define. Su producción se ha convertido en una herramienta valiosa para abrir partidos y encarrilar escenarios que favorecen el estilo del equipo.

Comparaciones internas y contexto del ataque del Girona

El rendimiento de Vanat se analiza también dentro del contexto anotador del Girona en las últimas temporadas. El curso pasado, solo Stuani mantuvo cifras elevadas con sus once goles, mientras que esta temporada ambos comparten el liderato interno con cuatro tantos. La distribución ofensiva del equipo, por tanto, ha incorporado una alternativa real con la llegada del ucraniano, que ha asumido un rol activo desde los primeros encuentros.

La referencia a temporadas anteriores ayuda a dimensionar su inicio. En la Liga 2023-24, su compatriota Artem Dovbyk acumulaba siete goles tras las primeras trece jornadas, una cifra superior a la actual de Vanat. En cambio, el rendimiento del delantero ucraniano sí supera en este punto de la temporada al de Taty Castellanos. El argentino llevaba dos goles a estas alturas de la campaña 2022-23, mientras que el nuevo delantero suma cuatro. Castellanos dejó un gran recuerdo entre los aficionados gironins y Vanat aspira a un impacto similar en su primera campaña en España.

El recuerdo de Castellanos se proyecta también por un acontecimiento muy concreto. Coincidiendo con la visita del Real Madrid este domingo, es inevitable mencionar que el argentino marcó cuatro goles al conjunto blanco el 25 de abril de 2023 en Montilivi, en un partido que terminó 4-2. Ese precedente forma parte de la memoria reciente y enmarca la expectativa generada por los delanteros del equipo.

Vanat, un rol decisivo en los primeros minutos

Uno de los aspectos más destacados del actual rendimiento de Vanat es su impacto temprano en los encuentros. Sus tres goles en Liga han llegado antes del minuto veinte y han servido para abrir el marcador en sus respectivos partidos: ante Celta, Valencia y Betis. Esa aportación inicial ha resultado especialmente valiosa para el Girona, ya que esta temporada el equipo no ha perdido ningún partido en el que ha marcado primero. Convertir esas ventajas tempranas en un patrón recurrente ha dado un peso competitivo claro al atacante de 23 años, que se ha consolidado como el delantero centro titular para Míchel.

La progresión del ucraniano apunta a un crecimiento sostenido dentro del esquema del equipo. Su capacidad para convertir las primeras ocasiones y facilitar escenarios favorables mantiene al Girona en una dinámica estable en los partidos. Con confianza y presencia en el área, Vanat continúa afianzándose en un rol que, hasta ahora, está respondiendo a las necesidades ofensivas del conjunto rojiblanco.