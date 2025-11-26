El Girona endurece su control y actuará contra la reventa de entradas ante la visita del Real Madrid

El Girona anunció medidas firmes para frenar la reventa detectada en la previa del duelo contra el Real Madrid en Montilivi, con la anulación de entradas, bloqueo de carnés y posibles sanciones para los responsables

El Girona informó que ha identificado "prácticas de reventa fraudulenta de entradas" para el partido de este domingo contra el Real Madrid. El club explicó que actuará de forma contundente debido a su compromiso con "la transparencia y la seguridad de todos los aficionados", principios que considera prioritarios en un encuentro de alta demanda y especial sensibilidad en materia de acceso al estadio.

En el comunicado emitido este miércoles, la entidad detalló que anulará todas las entradas obtenidas o utilizadas de manera irregular. Además, bloqueará los carnés vinculados a esas operaciones no autorizadas, un mecanismo que busca impedir que el acceso fraudulento pueda concretarse en los días previos al partido. El club subrayó que estas decisiones responden a la obligación de mantener un control estricto sobre los canales de distribución.

El mensaje insiste en que el objetivo es proteger el entorno competitivo y velar por un proceso de compra seguro. El Girona ya había expresado anteriormente su intención de vigilar de cerca cualquier comportamiento que vulnerase las normas internas, y esta actuación se ajusta a esa línea de actuación.

Sanciones previstas y posible traslado de la información a mossos

El Girona señaló que activará los trámites para sancionar a los responsables de estas prácticas ilícitas. El reglamento interno contempla que la condición de socio o abonado puede quedar suspendida hasta un máximo de dos años en los casos de incumplimiento grave. La entidad resaltó que no tolerará acciones que perjudiquen al funcionamiento habitual del club ni a la convivencia entre aficionados.

Asimismo, matizó que se reserva el derecho de trasladar toda la información recopilada a los Mossos d'Esquadra para que puedan llevar a cabo las actuaciones pertinentes. Esta posibilidad forma parte del protocolo habitual en situaciones que involucren actividades irregulares relacionadas con entradas o accesos al estadio, y permite que las autoridades valoren si procede iniciar procedimientos adicionales.

La comunicación del Girona también incluyó un recordatorio dirigido a la afición. El club instó a no adquirir entradas "fuera de los canales oficiales", una recomendación que busca evitar compras sin garantía y reducir el riesgo de fraudes. La entidad desea reforzar la seguridad alrededor del partido y minimizar cualquier práctica que pueda comprometer la organización del evento.

Agradecimiento a la afición y preservación del entorno del club

El comunicado concluye con un gesto hacia el público. El Girona agradeció la colaboración y el compromiso de sus seguidores para mantener "un entorno respetuoso y seguro para todo el mundo". El club considera que el comportamiento responsable de la afición es un elemento clave para que los partidos en Montilivi se desarrollen dentro de los estándares que pretende garantizar en cada jornada.

El duelo ante el Real Madrid supone un punto de máxima atención en lo deportivo y también en lo organizativo. Por ello, la entidad insistió en que mantiene activa su vigilancia para impedir irregularidades vinculadas a la reventa y preserva la opción de actuar con mayor severidad si detecta nuevos casos. El objetivo final es asegurar que el acceso al estadio responda únicamente a los canales autorizados y que el ambiente del encuentro se mantenga libre de interferencias externas.