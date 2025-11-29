Xabi Alonso pasa de las "populistas" declaraciones de Laporta: "Nosotros nos centramos en lo nuestro"

El técnico del Real Madrid ha analizado la actualidad blanca antes de medirse al Girona, ha confirmado la vuelta de Rudiger, Militao y Mastantuono y la duda de Asencio hasta última hora

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, ha pasado por la rueda de prensa para analizar cómo afrontan sus jugadores el partido de este domingo frente al Girona de Míchel. "Sabemos que es un partido después que también necesitamos esa sensación de ganar fuera de casa, con el calendario que ha sido curioso, que hay tantos partidos consecutivamente, se nos han juntado los de Champions y los de Liga, pero mañana necesitamos un gran partido, una buena victoria, para seguir sumando de tres en tres. Si queremos seguir ahí arriba, ese es el objetivo, y el equipo está bien, recuperamos gente, o sea que llegamos en mejores condiciones", ha explicado antes de responder a más cuestiones.

Las declaraciones de Laporta

"Ya sabemos, hay mensajes hoy en día de todas partes, populistas, que caen para su parroquia, y bueno, nosotros nos centramos en lo nuestro, lo importante es lo que pasa en el campo, ganarlo de una manera deportiva, de una manera merecida, y cada partido es una prueba para ello, y hay que demostrarlo".

Qué es un gran partido para el técnico

"Necesitamos la continuidad, yo creo que hemos hecho fases muy buenas de juego, pero nos ha faltado un partido redondo, en el que hayamos sentido ese dominio, ese control, esa seguridad, esa convicción sí, pero esa continuidad y esa constancia en el juego. Yo creo que sobre todo en la fase defensiva hemos ido creciendo, no estoy muy contento con alguna cosa que podemos mejorar, sobre todo de los goles encajados en los últimos partidos, pero vamos a hacer lo mejor seguro, y luego con balón también creo que estamos en fase de mejora en la construcción, y eso es el camino".

El equipo ha perdido esa presión alta

"No, no, el planteamiento y la idea siempre ha sido la misma, sí que algunos desajustes hemos tenido, pero vamos a corregir para mejorarlos, pero sí que queremos seguir siendo agresivos, seguir siendo protagonistas, seguir siendo intensos a la hora de poder recuperar el balón lo antes, pero desde una organización. Cuando falla un poquito una organización cuesta un poquito más, y esas son las dos: la organización y la intensidad, y el convencimiento de cómo hacerlo".

Estado de Rüdiger, Militao, Asensio y Huijsen

"Efectivamente recuperamos a Rüdiger y a Militao, entran en convocatoria, y Asencio vamos a esperar mañana, esperemos que pueda entrar también en convocatoria, Dean Huijsen todavía no, y esperamos para luego poder hacerlo. Franco Mastantuono también entra en convocatoria".

La adaptación táctica de Bellingham

"Tengo muy buena comunicación con Jude Bellingham, muy buena relación, es un chico que es un jugador top mundial, pero tiene esas ganas de mejorar, esas ganas de aprender, de saber, ser más eficiente con el gran potencial que tiene, y a mí me gustan esos jugadores que tienen esa curiosidad y esa iniciativa de venir a preguntar de qué es lo que podemos hacer mejor, y él encaja en diferentes perfiles, en diferentes alturas, porque es muy completo, y tiene que saber también, tenemos que saber también qué es lo que pasa alrededor suyo, no solo él, sino qué es lo que tiene alrededor suyo".

La pubalgia de Mastantuono

"Está mejor, la pubalgia requiere sus fases, pero ya ha podido entrenar prácticamente diez días sin molestias. Lo que pasa con las pubalgias es que estás muy a medias y estabas sufriendo un poquito en el campo, por eso decidimos parar antes de tener que prolongar el que no estuviese con buenas sensaciones, y ahora pues está entrenando sin molestias, sin dolor, o sea que ya es uno más y se tiene que incorporar a la dinámica".

La evolución de Alexander-Arnold

"Yo creo que todavía vamos a ver un mejor Trent, sin duda es muy positivo que después de la lesión haya podido hacer 90 minutos contra el Elche y 90 contra el Olimpiakos. Le necesitamos, es su primer año, lleva tan solo unos meses y es normal esa adaptación, y él se siente a gusto de cómo está empezando a sentirse. Yo creo que también es exigente, él ha jugado a nivel top, top, top, y queremos verlo, que tenemos que acompañarle y a Eduard en este cambio tan grande que es para él, pero muy buenas noticias, sobre todo que él lo sienta".

El debut de Ferland Mendy

"Muy bueno, me dejó muy buen sabor de boca porque hasta el otro día era el primer partido desde que estamos nosotros que jugábamos con Ferland Mendy, le había visto mucho, sabía de sus calidades y tras una larga lesión pues era un poquito no incógnita, pero bueno, no sabíamos en qué punto iba a poder estar compitiendo y compitió muy bien. Por las circunstancias de las lesiones y eso denota el grado de competitividad que tiene, es un gran defensor, te da mucha estabilidad, mucha seguridad, y ya para él también volver y sentirse así... yo creo que se lesionó en la final de Copa, si no me equivoco, y es muy muy buena noticia".