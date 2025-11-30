Alineaciones Girona - Real Madrid: Alineación probable de Girona y Real Madrid en la jornada 14 de LaLiga

El líder quiere acabar con la mala racha de resultados fuera de casa, aunque para ello deberá vencer al conjunto de Míchel que sueña con salir del pozo antes de la primera vuelta

Girona y Real Madrid se enfrentan este domingo 30 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el estadio de Montilivi.

La entidad gironí está ubicada como en el penúltimo lugar de la tabla, tiene en su haber 11 puntos -empatada con el Osasuna- y en los últimos cinco compromisos ligueros se ha hecho con una victoria, dos empates y dos derrotas, en los últimos partidos se ha notado una clara mejora en el juego de los catalanes.

Por otro lado, el Real Madrid no llega en su mejor momento, en sus últimas dos salidas únicamente ha obtenido dos puntos, pese a ello sigue líder de LaLiga y cuenta con 32 puntos -uno más que el Barcelona. Además, el conjunto blanco necesita volver a la senda de la victoria, puesto que la imagen que está dando en los empates y ante el Olympiakos -equipo que paso del 1-3 al 3-4 no está siendo la más convincente.

Bajas de Girona FC y Real Madrid CF

En el Girona, el apartado de bajas es muy amplio: Juan Carlos Martín, el meta sufre una lesión de rodilla de la que se desconoce cuándo volverá a ver estar disponible. A su vez, el portero ucraniano Krapyvtsov, es baja hasta finales de diciembre por una lesión en la rodilla. Junto a estos nombres están Portu y Van de Beek, el atacante tiene una rotura de ligamento cruzado -en el dique seco hasta junio-, mientras que el medio holandés está recuperándose de su rotura del tendón de Aquiles y no volverá a los terrenos de juego hasta mayo.

Además de todo ese bloque, hay varios jugadores que aún se desconoce si van a estar en la convocatoria, como son los defensas: Alejandro Francés, Blind y David López. A ellos se podría sumar Lemar, que también es duda para este encuentro.

Por el lado, del cuadro blanco hay tres bajas que son confirmadas y todas en la misma zona: la defensa. El lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal se sometió a una artroscopia y estará fuera hasta finales de diciembre, mientras que Eder Militao, que se lesionó con Brasil será baja hasta principios de diciembre por una lesión muscular. A ellos se suma Antonio Rudiger, el alemán sufre una lesión en el recto que le tendrá fuera hasta diciembre.

A esas bajas confirmadas, hay que sumarle que la presencia de varios jugadores de la entidad madridista está en duda: Courtois, Alaba, Huijsen, Asencio, Camavinga y Mastantuono.

Míchel quiere repetir la hazaña de 2023 y 2017

El Girona espera volver a conseguir los resultados del 2023 y 2017, cuando le ganaron al conjunto madrileño en Montilivi. Míchel no va a hacer muchos cambios para intentar conseguir la victoria. Gazzaniga es inamovible, los centrales serán el lateral reconvertido en central Arnau Martínez y Vitor Reis, cedido por el Manchester City. Álex Moreno y Hugo Rincón los laterales que aportarán profundidad por los carriles.

El medio la pareja Witsel-Iván Martín-Ounahi es fija en los planes de Míchel para salvar la categoría. Bryan Gil y Tsygankov podrán la electricidad en la banda, ambos van a crear muchos problemas a la defensa del Real Madrid. Y en punta, Vladyslav Vanat, el ucraniano debe aportar goles para salir del pozo.

Xabi Alonso no se fía de Montilivi

Si el Real Madrid no gana tres partidos seguidos, sería un drama. Por eso, el técnico tolosarra no quiere sustos y va a poner a sus mejores hombres para obtener los tres puntos. En portería, todo apunta a que Courtois regresará al once. Fran García será junto a Alexander-Arnold los laterales que deberán parar a los desequilibrantes extremos del conjunto gironí. En el centro de la zaga, Álvaro Carreras, volverá a partir de inicio en esa posición, pese a no ser la suya y estará acompañado por Raúl Asencio.

La medular estará compuesta por Tchouaméni, a un lado Jude Bellingham, al otro Fede Valverde y de enganche estará Arda Guler, el turco firmó un partidazo el año pasado, en la visita del Real Madrid al estadio de Montilivi. Y arriba, los verdaderos peligros serán Vinicius Júnior. junto a Kylian Mbappé, el ex del PSG lleva 22 goles -13 de ellos en LaLiga- en 18 partidos, contra el Mallorca y en las últimas dos salidas -Rayo Vallecano y Elche- son en los únicos partidos que no ha aportado un gol en lo que va de competición nacional.

Onces probables del partido Girona FC - Real Madrid CF, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga

Girona: Gazzaniga; Álex Moreno, Arnau Martínez, Vitor Reis, Hugo Rincón; Witsel, Iván Martín, Ounahi; Bryan Gil, Vanat y Tsygankov.

Real Madrid: Courtois; Fran García, Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Alexander-Arnold; Tchouaméni, Bellingham, Fede Valverde, Arda Guler; Vinicius Júnior y Kylian Mbappé.