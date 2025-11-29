Asencio pone en duda su presencia en la convocatoria contra el Girona por una gastroenteritis

La ausencia del canterano en el entrenamiento de hoy de Xabi Alonso deja en alerta la situación en la parcela defensiva del Real Madrid, pese a recuperar a Rüdiger y Militao tal y como ha informado el técnico en rueda de prensa

Asencio ha sido una de las noticias del Real Madrid en el día de hoy. El canterano no ha participado en el entrenamiento de Xabi Alonso y pone en duda su presencia en la convocatoria para el encuentro de mañana contra el Girona, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. De esta manera, si se confirma la baja del jugador de 22 años, el futbolista se llevaría un duro palo, ya que estaba teniendo continuidad en los últimos partidos con el conjunto blanco. De hecho, el canario ha sido titular en los últimos tres duelos de la entidad merengue.

Asencio puede ser baja en el regreso de Rüdiger y Militao

En este sentido, Asencio se ha unido a Alaba, Carvajal ni Huijsen como bajas del entrenamiento de hoy de Xabi Alonso, tal y como ha informado el Diario As. Además, el mismo medio ha desvelado que el motivo de su ausencia en la sesión ha sido una gastroenteritis sufrida, por lo que el técnico del Real Madrid no ha podido contar con la presencia del canterano. En este sentido, el exentrenador del Bayer Leverkusen ha informado de las novedades para la convocatoria del encuentro de mañana ante el Girona, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports: "Efectivamente, recuperamos a Rüdiger y Militao. Asencio, esperemos que pueda entrar en convocatoria. Dean todavía no, esperemos que esté para el partido contra el Athletic. Franco también entra en convocatoria". Por ello, el jugador de 22 años se perdería un partido tras ser titular en los tres últimos, contra el Rayo Vallecano, Elche y Olympiacos, del campeonato doméstico y de la UEFA Champions League, respectivamente.

No obstante, a falta de la decisión que vaya a tomar Xabi Alonso, todo apunta a que Militao volverá al once inicial frente al Girona, considerado uno de los líderes del Real Madrid y de la defensa junto con Huijsen, que se volverá un nuevo partido tras la confirmación del técnico tolosarra. Hasta entonces, el brasileño tan solo se ha perdido dos encuentros, contra el Elche y Olympiacos, con empate y victoria a favor del conjunto blanco. Sin embargo, su regreso de antoja vital, consciente del gran estado de forma con el que ha vuelto tras su dura lesión de rodilla. Además, Rüdiger volverá casi tres meses después, tras jugar su último choque con Alemania en el parón de selecciones de septiembre.

Asencio se confirma como titular en el Real Madrid

Pese a las constantes bajas que está sufriendo el Real Madrid en defensa, Asencio ha dado un paso adelante en su segunda temporada con el primer equipo. Xabi Alonso ha apostado en el canterano para doce partidos esta temporada, tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League y ya sea de titular o saliendo desde el banquillo. Además, el cambio de compañero en el eje de la zaga no le ha impedido mostrar un gran rendimiento, por lo que si se recupera de cara al partido de mañana contra el Girona, no debería de haber dudas por su presencia en el once inicial.