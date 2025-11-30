Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras el triunfo del Betis contra el Sevilla y el nuevo 'pinchazo' del Real Madrid

Los de Pellegrini se llevaron los tres puntos ante los de Almeyda en su visita al Sánchez-Pizjuán en una jornada de domingo en la que también destacó Moleiro con su gol en el último minuto contra la Real Sociedad y Kike García frente al Celta de Vigo, además del empate de los de Xabi Alonso en Montilivi frente al Girona

La jornada 14 de LaLiga EA Sport de hoy domingo ha puesto punto final con partidos de alto calibre y que han cambiado en diferentes posiciones de la clasificación. El Villarreal comenzó el día llevándose los tres puntos ante la Real Sociedad gracias a un gol Moleiro en los últimos minutos. Por otra parte, el Betis salió victorioso de su visita al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, con dos grandes tantos de Fornals y Altimira. Además, Kike García fue el único jugador que vio puerta en el Celta de Vigo - Espanyol y el Real Madrid volvió a sufrir un 'pinchazo' ante el Girona.

El Villarreal se fue del enfrentamiento contra la Real Sociedad con los tres puntos. Un doblete de Moleiro y un gol de Ayoze Pérez dejaron en nada los grandes tantos de Carlos Soler y Barrenetxea. Además, el centrocampista de 22 años firma un total de seis goles con el conjunto de Marcelino esta temporada, siendo uno de los fichajes de LaLiga. Por ello, el submarino amarillo se sitúa tercero en la clasificación con 32 puntos, teniendo al Real Madrid a punto y el Barcelona a dos, por lo que el equipo castellonense se mantiene en la pelea tras las primeras 14 jornadas de campeonato.

El Betis se llevó los tres puntos tras su partido contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Los de Pellegrini, que llegaban a Nervión con bajas como la de Isco, Antony, Pau López o Bellerín, se mostraron muy sólidos durante los 90 minutos contra el equipo de Almeyda, que sufrió la expulsión de Isaac Romero en el minuto 84. No obstante, la buena noticia en el conjunto hispalense fue el debut de Miguel Sierra, jugador de 21 años del filial sevillista. De esta manera, el club verdiblanco se posiciona en los puestos europeos, ya que se sitúa en la quinta plaza empatado con el Espanyol con 24 puntos.

Por otro lado, Kike García fue el héroe del Espanyol en la victoria de los de Manolo González ante el Celta de Vigo. El conjunto catalán se llevó los tres puntos en un duelo muy disputado que terminó decantando la balanza a favor del equipo perico. El tanto solitario del delantero de 36 años en el minuto 86 deja a los blanquiazules en la sexta posición empatado con el Betis, por lo que sigue soñando con la idea de terminar la presente Liga en puestos europeos.

El Real Madrid volvió a 'pinchar' en LaLiga firmando su tercer empate consecutivo, tras los goles de Ounahi y Mbappé de penalti, que lo intentó de todas las maneras. Los de Xabi Alonso se han vuelto a dejar puntos y han cedido el liderato al Barcelona, que se medirá al Atlético de Madrid el próximo martes. De esta manera, el técnico tolosarra vuelve a quedar señalado tras no poder vencer al Rayo Vallecano, Elche y Girona en las tres últimas jornadas del campeonato doméstico, dejando en alerta la situación. Tras ello, el conjunto blanco se medirá al Athletic Club en San Mamés, siendo una nueva prueba de fuego para la entidad merengue.