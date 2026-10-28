El Movistar Team suma fichajes y mira al futuro con optimismo

El equipo telefónico está completando toda su estructura antes de arrancar, en pocos días, la nueva temporada ciclista

A apenas unos días de que arranque la nueva temporada ciclista, con las pretemporadas de algunos equipos, los anuncios no paran pese a que la mayor parte de los conjuntos ya han cerrado a sus principales novedades.

La duda sobre dónde irá Primoz Roglic o si anunciará su retirada es la mayor incertidumbre. El anuncio del UNO-X de que está hablando ya con Jonas Vingegaard de cara al futuro ya sido todo un bombazo y ha creado una pequeña crisis en el Team Visma. El Decathlon CMA CGM Team, por otro lado, ante la amenaza de perder a Paul Seixas, se ha esforzado por reforzarse en los últimos días para acompañarlo de la mejor forma posible.

El Movistar Team, por su parte, ya ha completado la plantilla a falta de que alguna ganga se pueda poner a tiro. Ya en los últimos años sorprendió a última hora con ciclistas como Lorenzo Milesi, Michel Hessmann o Filip Maciejuk.

Este año su apuesta ha sido claramente rejuvenecer el equipo con nombres como Javier Cubillas (Movistar continental), Iván Cobo y Diego Uriarte (Kern Pharma), Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH), Mads Landbo (ColoQuick) y Mateo Ramírez (UAE continental). Aunque con estos dos últimos tiene marcadas esperanzas de cambiar su sino en las clásicas -el danés- y de tener una estrella de futuro, tipo Caparaz o Quintana, a lo que aspira el ecuatoriano Ramírez.

Así, sus últimos anuncios no han sido ya para el primer equipo, sino para el Academy de categoría Continental. En este sentido, ha anunciado los fichajes de Iker Gómez y Sergio Romeo, este último hermano de Iván, que correrán en 2027 en el equipo oficial. Ambos llegan desde el Equipo Kern Pharma, como Iván Cobo y Diego Uriarte.

Mucho movimiento en el pelotón antes de la pretemporada

Fuera del Movistar Team, se siguen realizando anuncios a diario, los últimos retoques para una temporada que se avecina igual de interesante que la anterior. En este sentido, Sebastian Putz dará el salto al WorldTour en 2027 con Red Bull tras dos años en su filial.

A sus 23 años, el austríaco ya ha competido este curso con los que serán sus compañeros en varias pruebas. "Sé que llego al WorldTour para ayudar a mis compañeros y es exactamente el papel que quiero desempeñar", afirmaba el centroeuropeo.

Gavin Sherry, por su parte, también dará el salto a un equipo WorldTour con el EF Education. El joven estadounidense de 22 años ha firmado un contrato hasta finales de 2028. Así mismo, Soren Kragh Andersen seguirá en Lidl-Trek; Julius van den Berg ha ampliado su contrato con Team Picnic PostNL; y Davide Toneatti y Yevgeniy Fedorov continuarán en XDS Astana Team.

Tord Gudmestad, Stefan Bissegger y Callum Scotson seguirán junto a Seixas en el Decathlon CMA CGM Team; mientras que el Bardiani italiano, equipo ProTeam, ha anunciado el fichaje estelar de Alexander Hajek, que lleva procedente del Red Bull-BORA de Evenepoel.