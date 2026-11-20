El Real Madrid tiene en mente un refuerzo importante de cara a la temporada 2027/2028 con la intención de recuperar a un futbolista que está despuntando en Europa y cuya evolución ha disparado su cotización; la 'operación retorno' de Nico Paz ya está encima de la mesa y existe una fórmula para adelantarse a sus competidores

Florentino Pérez ha comenzado a perfilar la planificación del Real Madrid de cara al próximo mercado estival y tiene una prioridad en mente que pasa por recuperar a uno de los talentos que salió de la cantera madridista en los últimos años.

Según informa la Cadena COPE, el club blanco tiene ya decidido ejecutar la opción de recompra de 80 millones de euros por Nico Paz﻿, una cláusula alta que se reservó en su día pero que ahora le permitiría adelantarse a otros grandes clubes europeos que también siguen muy de cerca la progresión del argentino.

La estrategia madridista está decidida. El pasado verano ya se valoró seriamente la posibilidad de traer de vuelta a un futbolista que ha experimentado un crecimiento enorme desde su salida, pero entonces fue el propio jugador quien pidió continuar una temporada más ﻿en el Como 1907 de Cesc Fàbregas para seguir acumulando minutos, protagonismo y experiencia. El Real Madrid respetó su decisión, pero dejó entreabierta la puerta de regreso﻿.

Nico Paz, jugador del Como 1907 e internacional con Argentina. / IMAGO

Una operación de 80 millones con un valor de mercado de 120

La planificación de este fichaje adquiere una relevancia interesante por la diferencia entre la cantidad que tendría que desembolsar el Real Madrid y la tasación que ha alcanzado actualmente el futbolista. Su valor de mercado se sitúa ya en torno a los 120 millones de euros, por lo que la cláusula de recompra de 80 millones permitiría al conjunto madridista recuperar a un jugador por un precio inferior al que podría alcanzar en una negociación abierta con su actual club.

La operación supondría, eso sí, una inversión considerable﻿. En el Real Madrid entienden que se trata de un talento diferencial con margen de crecimiento y recorrido suficiente para convertirse en una pieza importante del proyecto deportivo en los próximos años. La posibilidad de cerrar su regreso por una cantidad previamente pactada coloca al club en una posición privilegiada frente a otros pretendientes, especialmente ante el creciente interés que ha despertado fuera de España.

El pasado verano ya hubo movimientos para intentar adelantar su vuelta, pero el deseo del futbolista de permanecer una temporada más en Italia terminó aplazando una operación que ahora parece ganar fuerza.

Su irrupción ha provocado que varios clubes importantes del fútbol europeo se interesen por su situación. Equipos de la Premier League ﻿y otras potencias continentales siguen sus pasos, conscientes de que se trata de un futbolista con unas condiciones difíciles de encontrar en el mercado actual.

Nico Paz se ha destacado como un jugador diferencial en el Como 1907 / IMAGO

La madre de Messi ve en Nico Paz al sucesor de su hijo

Nico Paz ha recibido un inesperado reconocimiento dentro del entorno de Leo Messi. Su tío, Fabián Paz, desveló en una entrevista en Radio La Red el encuentro que protagonizó el joven futbolista con Celia Cuccittini, madre del astro argentino, en el día de la despedida de Leo.

La mujer, visiblemente emocionada en la noche de la despedida de su hijo, agarró de la mano al jugador del Como y le dijo: "Tú eres el sucesor de mi hijo". Estas palabras dejaron completamente sorprendido a Nico, que salió del vestuario en shock por el mensaje que acababa de recibir.

Celia Cuccittini, madre de Leo Messi, en el día de la despedida de su hijo de la selección argentina. / IMAGO

Pese a los elogios y a las comparaciones que empiezan a surgir en Argentina, el centrocampista mantiene los pies en el suelo. Según explicó su tío, él mismo se apresura en decir que no se ve como el heredero de Messi﻿, ni mucho menos, ya que es una comparación en la que cualquier futbolista sale perdiendo -una losa demasiado pesada, en definitiva-, y tira de humildad al considerar que el simple hecho de haber podido conocerle y compartir equipo con él ya es una experiencia insuperable de por sí.

Su objetivo sigue siendo construir su propio camino sin cargar con la presión de ocupar el lugar de una leyenda semejante.

El jugador quiere tener un papel protagonista

Uno de los aspectos que deberá tener en cuenta el Real Madrid es la voluntad del propio futbolista. Su progresión ha estado estrechamente ligada a la continuidad y a la confianza que ha encontrado en su actual equipo, donde ha dejado de ser una promesa para convertirse en uno de los nombres propios del proyecto.

Por eso, su regreso al Santiago Bernabéu no dependerá únicamente de que el club blanco active la opción de recompra. El jugador quiere dar pasos firmes en su carrera y no contempla regresar para convertirse en un futbolista con un rol secundario ni tampoco en un activo con el que la entidad pretenda hacer caja posteriormente. Su prioridad es encontrar un proyecto en el que pueda tener protagonismo y seguir desarrollándose, lo cual tendrá que tener muy en cuenta el Real Madrid.