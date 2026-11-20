A poco más de 24 horas para que arranque el derbi, Paco, camarero en establecimientos cercanos al Pizjuán, cuenta a ESTADIO Deportivo cómo se viven los días de derbi junto al estadio nervionense, donde trabaja hace 4 años y es testigo directo del ambiente de Nervión durante una de las jornadas más especiales del año para la ciudad

El derbi sevillano vuelve a centrar todas las miradas en la capital hispalense. Sevilla FC y Real Betis se preparan para un nuevo enfrentamiento en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un escenario que este sábado reunirá a dos aficiones que viven de manera especial una de las citas más señaladas del calendario. Una rivalidad que se traslada también a las calles de Nervión, donde los establecimientos cercanos al estadio reciben a numerosos seguidores antes y después de cada encuentro.

Uno de los que conoce bien ese ambiente es Paco, propietario de 'La Andaluza' y 'Bebe Birra', dos negocios situados en los aledaños del feudo sevillista. Después de casi cuatro años trabajando en la zona, ha vivido numerosas jornadas de fútbol y tiene clara su opinión sobre la afición sevillista. “Tanto que se habla de la afición de que son muy agresivos, ¡Qué va!”. Una opinión que la respalda su propia experiencia, ya que asegura que durante todo este tiempo no ha sufrido ningún incidente: “No ha habido ningún incidente malo ni nada”

Un derbi que se vive de manera diferente en Nervión

La jornada de este sábado tendrá, sin embargo, un componente especial para los negocios de la zona. El derbi no es un partido más y la rivalidad entre Sevilla y Betis provoca que la cantidad de aficionados sea todavía mayor. Para quienes trabajan junto al Ramón Sánchez-Pizjuán, el encuentro supone una de las jornadas más particulares del año.

Paco también nota esa diferencia respecto a otros partidos del conjunto nervionense. “Es único. La afición del Sevilla y el Betis es única”, comenta.

Aficionados en las afueras del Sánchez-Pizjuán. / Imago.

Sin embargo, no todo son ventajas para los negocios cercanos al estadio. El propietario señala las restricciones para vender en el exterior como uno de los principales problemas que encuentran durante los días de partido. Una situación que, según explica, está relacionada con las medidas para evitar el consumo de alcohol en la calle.

Paco no se moja: “Que gane el mejor”

Y si hay algo que Paco tiene claro de cara al encuentro de este sábado es que no quiere posicionarse por ninguno de los dos equipos. Aunque trabaja junto al estadio sevillista, considera que mostrar sus colores podría perjudicar a sus negocios, por los que también pasan aficionados del Betis.

Por eso, cuando llega el momento de dar un pronóstico, prefiere mantenerse al margen de la rivalidad y no decantarse por ninguno de los dos conjuntos. Al fin y al cabo, como comenta, por sus establecimientos pasan seguidores de ambas aficiones y considera que posicionarse podría perjudicar a sus negocios. Así, Paco simplemente deja que sean los equipos los que hablen sobre el césped: "Que gane el mejor. Los dos equipos son sevillanos".