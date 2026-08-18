El sueño de Dani Mérida en Cincinnati toca a su fin con susto y de una manera cruel

El joven tenista madrileño tuvo oportunidad de forzar el tercer set, pero desaprovechó las bolas de break que tuvo al comienzo de la segunda manga y, a raíz de ahí, se le acabaron las opciones de remontada

Dani Mérida no ha podido con uno de los dos grandes favoritos del certamen.IMAGO

El español Daniel Mérida, número 40 del 'ranking' mundial, ha caído este martes ante el estadounidense Taylor Fritz en la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati.

Mérida, de 21 años, perdió 6-3 y 6-4 contra Fritz, número nueve del mundo, en una hora y 22 minutos en la pista central del Lindner Family Tennis Center.

El español vivía un gran momento de forma y alcanzó los cuartos de final en el último Masters 1.000 de Montreal. El partido fue interrumpido más de 10 minutos con 5-3 para Fritz y Mérida al saque en el segundo set por un problema de salud sufrido por un aficionado por las altas temperaturas de Cincinnati.

Mérida mantuvo el saque, pero Fritz selló el pase de ronda con su servicio en el juego siguiente para el definitivo 6-4. Le espera el australiano Christopher O'Connell, número 129, que avanzó sin jugar tras la retirada del brasileño Joao Fonseca por un problema abdominal. Fritz ganó los tres precedentes ante O'Connel.

La mala suerte se ceba con Dani Mérida en Cincinnati

Sin Sinner ni Carlos Alcaraz, Fritz es el gran candidato para hacerse con este título junto a Alexander Zverev, por lo que el tenista español debía desplegar su mejor tenis si quería también lograr su billete para los octavos de final.

Al menos, Mérida ya tiene asegurado su salto al top 35 del ranking ATP tras haber ganado dos partidos en este certamen. Además, se marcha del torneo con la gran noticia que ha recibido esta semana al haber sido convocado por David Ferrer para jugar la eliminatoria de 'semifinales' de la Copa Davis en Chile.

En Cincinnati, comenzó remontado ante el veterano Marin Cilic en su debut y le dio todo un repaso a Zizou Bergs en segunda ronda.

Sin embargo y pese a que se encuentra en su mejor momento de la temporada, Fritz sólo le dio falsas esperanzas de remontada al comienzo de la segunda manga, donde el tenista español pudo ponerse 0-2 arriba, pero desaprovechó varias bolas de break.

Tras haber empezado la temporada por encima del puesto 150 de la ATP, Mérida ya se ha asentado entre la clase noble del tenis mundial y apunta a seguir escalando. Eso sí, siempre que no se tope en su camino con las primeras espadas de cada certamen.

Dani Mérida no le hizo el favor a Rafa Jódar

Por suerte para el tenis español, Rafa Jódar sigue resistiendo en el torneo estadounidense. El de Leganés sí consiguió su pase para los octavos de final, donde se enfrentará al italiano Flavio Cobolli después de deshacerse por la vía rápida del chileno Alejandro Tabilo.

El madrileño disputará mañana su partido con la firme intención de sumar un nuevo triunfo que le haría ganar muchas credenciales para verse inmerso en el top 10 de la ATP. De hecho, está a 654 puntos de esta prestigiosa décima plaza que ahora mismo ostenta Taylor Fritz, curiosamente el rival que ha eliminado a su compatriota Dani Mérida en este mismo certamen.