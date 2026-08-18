Rafa Jódar revela un espíritu de lucha del que todos hablan: “Hasta que no pierdes el último punto, el partido no ha terminado"
Cinco bolas de partido necesitaron Fritz y Nakashima para derrotar al tenista madrileño en Washington y Montreal; ante Shapovalov, levantó otra y un 1-5... una mentalidad de hierro que ha hecho a Jódar acariciar el Top-10
Después de sufrir mucho ante Denis Shapovalov, ante el que tuvo que remontar un 1-5 en el tercer set, Rafa Jódar vivió un plácido partido contra el chileno Alejandro Tabilo, al que derrotó con contundencia 6-2 y 6-1 en 1 hora y 15 minutos.
El tenista madrileño, como ya le ocurriera en Montreal, lo pasa mal en sus debuts, pero una vez adaptado a la pista y al torneo, su tenis crece. Y también ha demostrado que cuando se enfrenta por segunda vez en poco tiempo a rivales con los que ha jugado antes, demuestra haber aprendido de sus errores.
Ante Tabilo tuvo que remontar hace dos semanas en Washington. Esta vez, le rompió el saque en el primer juego, consolidó en el segundo y puso la directa hacia la victoria desde el mismo momento en que saltó a pista. “Creo que estoy jugando un buen tenis ahora mismo. Estoy haciendo las cosas bien y, cuando juegas muchos partidos, tienes ritmo de competición, que es muy importante", reconoce el de Leganés.
Rafa Jódar cree que no está acusando el cansancio pese a que es el tenista con más partidos en esa gira norteamericana -sólo se ha perdido la final de Montreal en las tres últimas semanas- porque está sabiendo compensar los esfuerzos con "entrenamientos ligeros" y descanso. "Creo que, en general, estoy haciendo un gran trabajo fuera de la pista, algo que es muy importante cuando juegas tantos partidos”, reconocía.
Jódar mejora con su servicio
El tenista español, que en Montreal superó a rivales como Fils o Lehecka gracias al resto, ha mejorado mucho en el saque en Cincinnati con respecto al torneo anterior y eso le ha permitido ganar con solvencia partidos como el disputado ante el chileno Tabilo. “Creo que saqué muy bien hoy. Eso me ayudó a empezar mejor los puntos y a entrar en el partido con más ritmo. Sabía que estaba jugando contra un rival muy duro, así que estoy muy contento con cómo manejé los nervios y la presión. Es algo en lo que hemos estado trabajando recientemente", añade.
Jódar asume que tiene poco tiempo para mejorar estos detalles, ya que lo está jugando todo y debe priorizar su descanso, pero sí se ve creciendo poco a poco en su juego conforme avanza rondas. "Es difícil porque juegas muchos partidos y no tienes mucho tiempo para trabajar esos pequeños detalles que creo que marcan la diferencia. En general, creo que todavía hay mucho margen de mejora en mi juego. No solo en el servicio”, sentencia.
Lo que sí ha demostrado Jódar en estos partidos es que, para ganarle, hay que ir al límite. En los dos partidos que ha perdido en esta gira, ante Fritz y Nakashima, sus rivales necesitaron de cinco bolas de partido. Y frente a Shapovalov levantó una y un 5-1. El 'nunca se rinde' es un eslogan que también se le puede aplicar.
“Hasta que no pierdes el último punto, el partido no ha terminado", avisa sobre lo que le lleva a luchar tanto hasta el final. "Sólo tienes que intentar estar ahí y jugar tu juego. Es difícil porque no estás jugando tu mejor tenis y el otro está jugando a un nivel muy alto. Es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. En esos momentos tienes que pensar por ti mismo, intentar ir a por ello y centrarte en el siguiente punto, sin pensar más allá”, explica Rafa Jódar, quien describe lo que sintió en esa situación límite ante Shapovalov. "Simplemente, intenté aguantar, jugar mi tenis, meter muchas bolas y poner una más que el rival. Por suerte pude ganar aquel partido y creo que me dio mucha confianza para el partido de hoy. Intentar aguantar y remontar también es bueno. Eso es lo que hacen los campeones”, reconoce.