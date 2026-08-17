Dani Mérida no hace amigos en Cincinnati y Shelton protagoniza la gran sorpresa de la jornada

El tenista madrileño gana en dos sets a Bergs y se cruzará ahora con Taylor Friz; Pablo Carreño y Jessica Bouzas se despiden en segunda ronda

Dani Mérida sigue ofreciendo el gran nivel que ya mostró en Montreal, donde alcanzó los cuartos de final, y en su arranque en Cincinnati y pasó a tercera ronda del Master 1.000 estadounidense tras derrotar claramente, en dos sets (6-3 y 6-2), al belga Zizou Bergs.

El tenista madrileño, que antes de jugar en Canadá no había ganado ningún partido en el ATP Tour en pista rápida, ya acumula seis en esta gira previa al US Open, al que va a llegar crecido. No obstante, el siguiente paso no será tan fácil y ganar sería un reto de altura, ya que se enfrenta a todo un Top-10, el norteamericano Taylor Fritz, que hace dos semanas ganó a Rafa Jódar la final de Washington.

Ante Bergs, Mérida demostró la misma solidez que había tenido en su debut ante Marin Cilic y supo salir airoso de las situaciones comprometidas a las que le llevó su rival.

Con casi un 70% de efectividad con el primer servicio pudo sacar adelante sus turnos de saque y solventar las tres opciones de rotura que tuvo Bergs. En cambio, él sí aprovechó todas las que dispuso y así llegó una victoria clara en un duelo que no era nada fácil para el joven madrileño.

Mérida llega al US Open con confianza

Las dobles faltas (9) le complicaron en algún momento y dieron la oportunidad a su rival, que arriesgó mucho ante la superioridad del español y acumuló hasta 28 errores no forzados por sólo 17 'winners'.

"Ahora mismo estoy con una confianza enorme. Me veo capaz de dominar con todos mis golpes", señaló Mérida en Tennis TV tras el partido de su debut ante Marin Cilic. Frente a Bergs volvió a demostrar que esa confianza da victorias y será clave para oponer resistencia a alguien del nivel de Fritz.

La presencia de Mérida en tercera ronda se une a las de sus paisanos Landaluce y Jódar. Tres de los cuatro que arrancaron el torneo en el cuadro masculino y tres de los seis españoles que lo hicieron en los dos cuadros.

Pablo Carreño y Jessica Bouzas se despiden de Cincinnati

Bucsa fue la primera en caer y a ella le han acompañado Pablo Carreño y Jessica Bouzas, por lo que el cuadro femenino queda sin representación española.

El tenista asturiano plantó cara ante Andrey Rublev, pero tras ceder el primer set en un ajustado 'tie break', su rival le pasó por encima. El jugador ruso, que le tiene tomada la medida y al que nunca ha vencido, acabó ganando por 7-6(5) y 6-1 en 1 hora y 32 minutos.

Tampoco pudo pasar la gallega Jessica Bouzas pese a ganar el primer set frente a la checa Katerina Siniakova. La actual número uno del mundo en dobles controló completamente el duelo a partir del segundo set y ni siquiera la resistencia de la gallega en el arranque del tercero bastó para que pudiera volver a equilibrar el duelo. Siniakova acabó ganando por 6-7(5), 6-1 y 6-1 en 2 horas y 15 minutos.

Ben Shelton, de ganar en Montreal a caer en Cincinnati en su debut

En cuanto al resto de la jornada, a diferencia de Montreal, la mayoría de los favoritos siguen adelante en las primeras rondas. Sólo Djokovic cayó en su debut, aunque él no había jugado en Canadá y era su estreno tras Wimbledon.

Sólo se ha producido una gran sorpresa. A Ben Shelton le ha pasado factura la poca adaptación a Cincinnati y tras ganar el título en Canadá, ha caído a las primeras de cambio en este segundo Master 1.000.

El número 6 del mundo se despidió ante el portugués Jaime Faria, que le derrotó con un doble 6-4 en una hora y 53 minutos. Si en Monreal, Shelton no cedió ni un solo set, aquí ha visto cómo no ha tenido opción para ganar ninguno y ha confirmado la inconsistencia que le caracteriza. Al menos, llegará descansado al US Open, su gran objetivo.