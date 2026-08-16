Djokovic deja entrever su retirada en los próximos meses tras admitir problemas físicos con el calor y la humedad

El tenista serbio cae en Cincinnati ante el argentino Tirante y admite que, lo más probable, es que el próximo año no esté jugando a estas alturas

Novak Djokovic se convertía en la primera sorpresa negativa de la segunda ronda del Master 1.000 de Cincinnati, ronda en la que entran los principales favoritos. El tenista serbio veía cómo el argentino Thiago Agustín Tirante le remontaba un partido en el que iba ganando y que acabó cediendo por 2-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y 44 minutos.

La victoria de Tirante le hace enfrentarse ahora al madrileño Martín Landaluce, quien también sorprendió a un Matteo Arnaldi que siempre fue a remolque del español, salvo en un último set, en el que acarició la victoria antes de la remontada final del madrileño.

Djokovic no había competido en los dos últimos años en Cincinnati, pero sus dos últimas apariciones (2019 y 2023) se habían convertido en victorias, hasta el punto de sumar diez triunfos consecutivos. Al undécimo, cayó. Y lo hizo claramente mermado físicamente en el último set, una condición que permitió a Tirante certificar su remontada.

El exnúmero uno del mundo asumía sus problemas y reconocía que son algo con lo que tiene que lidiar. "Felicidades a mi rival. Seguro que no fue un partido agradable para mí, por cómo me sentí. No es la primera vez y supongo que tampoco será la última, pero es lo que hay", reconocía tras su eliminación.

Djokovic desveló que es un problema que sufre cuando hay mucho calor y humedad, como era el caso. "Sabía que habría humedad, pero hay todas estas cosas, como los nervios y todo lo demás, que lo empeoran, y eso fue lo que pasó. Es una condición de salud que tengo y que me ha estado molestando durante los últimos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hay humedad y hace calor", reconoce el serbio, quien no dejó claro si el próximo año volvería a jugar en el Master 1.000 norteamericano.

"Desde luego espero volver, pero por desgracia parece más probable que no. Veremos qué nos depara el futuro", admitía. Unas palabras que suenan a despedida en los próximos meses.

Alex Zverev acaba casi a las 2:30 de la madrugada

Sí ganaron el resto de grandes favoritos, aunque alguno, como Alexander Zverev, con polémica. El número dos del mundo a partir del próximo lunes tuvo que remontar (3-6, 6-3 y 6-3) un durísimo partido ante el británico Cameron Norrie. El problema es que el duelo empezó poco antes del límite permitido y se fue casi a las 2:30 de la madrugada...

También ganó en tres durísimos sets Jiri Lehecka ante Matteo Berrettini (6-4, 6-7 y 6-3) o un Arthur Fils que no tuvo que lidiar tanto ante el alemán Yannick Hanfmann. Alex de Miñaur, que se impuso a Quentin Halys, y Tommy Paul, que doblegó al polaco Hubert Hurkacz, fueron otros de los grandes favoritos que supieron sacar adelante sus encuentros.

En el cuadro femenino, la gran sensación del circuito, la filipina Alexandra Eala, aprovechó la retirada de la rumana Gabriela Ruse en el segundo set para seguir adelante; mientras que la norteamericana Jessica Pegula arrolló a la suiza Simona Waltert en el duelo que precedió el triunfo de Rafa Jódar ante Shapovalov.