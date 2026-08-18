Dani Mérida - Taylor Fritz: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Mérida en el Master 1.000 de Cincinnati

Dani Mérida espera celebrar su convocatoria para la Copa Davis ante uno de los favoritos del torneo, un Taylor Fritz que llega confiado

Dani Mérida sigue de dulce y tras su gran torneo de Montreal, donde acabó en cuartos de final, ya ha superado otras dos rondas en Cincinnati. Sin embargo, ahora se enfrenta a lo más difícil, a un Taylor Fritz que llegó a este segundo Master 1.000 dolido por su pronta eliminación en el anterior y descansado. Y que, como demostró en Washington, vuelve a llegar a esta gira en su mejor momento.

Fritz es, posiblemente, el gran favorito para el título junto a Alex Zverev y va a representar un obstáculo durísimo para el tenista español. La única ventaja de Mérida es que ya ha cumplido al estar entre los 32 mejores y que no tiene nada que perder, ya que todos los ven como víctima.

Mérida, recién convocado por David Ferrer para jugar la eliminatoria de 'semifinales' de la Copa Davis en Chile, remontó ante Marin Cilic en su debut y le dio un repaso a Zizou Bergs en segunda ronda. Se encuentra en su mejor momento de la temporada y se ha asentado entre los 40 mejores del mundo cuando empezó la temporada por encima del puesto 150 de la ATP.

La cuestión es que Fritz también llega con confianza tras su sólido debut ante Alex Michelsen. "Sentí que, a medida que avanzaba el partido, incluso con lo difíciles que eran las condiciones -de viento-, estaba golpeando la pelota realmente bien. Tenía confianza en muchos de mis golpes. Hubo muchos puntos de 30-30, 15-30 y situaciones complicadas, y sentí que jugué esos puntos de forma muy agresiva y con mucha confianza", indica el numero 9 del mundo.

¿A qué hora se juega el Dani Mérida - Taylor Fritz?

El partido entre Dani Mérida y Taylor Fritz correspondiente a la tercera ronda del Master 1.000 de Cincinnati 2026 tendrá lugar este martes 18 de agosto.

El encuentro se disputa en el segundo turno de la sesión diurna de la pista central y está programado para que se juegue tras el Rublev - Borges, no antes de las 12:30 horas en Cincinnati, las 18:30 horas en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Cincinnati 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del Master 1.000 de Cincinnati y es la que retransmita los partidos de este torneo a través de sus canales. También se puede ver en Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición del Master 1.000 estadounidense, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.