Patricio Erlandsen, periodista chileno: "Que Pellegrini quede libre ahora abre un escenario completamente nuevo"

La prensa de su país sigue viendo reticencias en el 'Ingeniero' a la hora de cumplir su deseo manifiesto de dirigir a 'La Roja', que se unen a los movimientos en clave federativa en tierras andinas y la ausencia tanto de unos directivos de su cuerda como decididos a sondearle de verdad

Como su paisano Manuel Pellegrini, que compró una casa en Marbella a la que regresa cada vez que puede y que pinta a ser su lugar de jubilación, el periodista chileno Patricio Erlandsen, editor jefe y corresponsal de 'En Cancha' en Europa, se ha afincado en la Costa del Sol, "un destino que cautiva", aunque, a diferencia del 'Ingeniero', ya ha tomado su decisión: "Yo me retiro acá; me faltan más años que a él, pero yo me retiro acá. Estoy absolutamente enamorado de Málaga, de la Costa del Sol, de toda Andalucía en general, así que esa decisión, por lo menos por mi parte, ya está tomada. Vamos a ver qué hace Manuel".

Encargado de seguir muy de cerca la actualidad de 'La Roja', de los chilenos que juegan en el Viejo Continente y, por supuesto, también de los que entrenan, que en este caso son muy pocos o casi ninguno, aparte del preparador del Real Betis, el interlocutor esta semana de ESTADIO Deportivo, bromas aparte, no descarta coincidir, al menos en la misma provincia, dentro de pocos años con Manuel Pellegrini, cuyo futuro, por supuesto con su deseo confeso de dirigir a la selección de su país en un Mundial (se ha perdido los dos últimos y no estará en el próximo, por lo que, como poco, deberá esperar a 2030), sigue estando de plena actualidad.

¿Una prolongación de contrato inoportuna?

- (Pregunta) Antes que nada, por contextualizar un poco para nuestros lectores, Manuel Pellegrini amplía a finales de 2025 su vinculación con el Betis, que terminaba en junio de 2026, un año más. En clave selección, ¿cómo interpretó ese movimiento? ¿Le parecía lógico? ¿Cree que en Chile se interpretó esa prolongación del contrato como un feo a selección, aunque sea una prórroga lógica por lo que está pasando, que ahora hablaremos de ello, en clave federativa en el país andino?

- (Respuesta) Bueno, el gran sueño a nivel dirigencial es que Manuel Pellegrini dirija a la selección chilena, en eso no hay ninguna novedad. Y yo creo que ese movimiento a fines del 2025, sobre todo después de lo que fue la buena campaña con el Real Betis en la Conference League, era esperable. Era esperable una posible renovación, si bien recuerda que en un momento estuvo todo bien complejo, que se hablaba de que no, de que sí, de que no... Finalmente, terminó renovando Pellegrini y yo diría que, a nivel directivo, era muy esperado. Era bastante probable que él, incluso si no continuara en el Betis, pudiera buscar una opción más en Europa. Y yo te diría que a nivel de la afición, a nivel del hincha chileno en general, ya está un poco resignándose a la posibilidad de que Pellegrini no llegue.

La edad, pero, sobre todo, lo que se encontraría allí

- Pellegrini tiene 72 años. Y yo te diría que la afición, en encuestas que hemos hecho en 'En Cancha', en redes sociales, un poco como dicen ustedes, la gente siente que le está haciendo un poco un feo a Chile. Nunca se ha sentido que sea un real interés de Pellegrini decir 'yo termino acá y sí o sí cumplo mi promesa y me voy a la selección'. Siempre hay que oír 'tenemos que terminar esta parte de mi contrato', también veladamente alguna crítica a la organización del fútbol chileno que, con justa razón, él siempre ha hecho. Y una crítica que compartimos creo que todos los que estamos del lado o seguimos el fútbol chileno. Entonces, yo te diría que son dos cosas. Una, la ANFP, que ahora se separa y va a haber una Federación un poco como es en España, va a estar la Liga y la federación. Allá va a ser la Asociación Nacional de Fútbol Profesional a cargo de los clubes y ahora va a haber una federación, ya se aprobó una ley, que va a ser la que de alguna forma va a tener que tomar la decisión de si mantiene este gran sueño de ir a buscar a Manuel Pellegrini o no. Y otra cosa como te digo es el clamor popular. Si tú le preguntas a cualquier chileno, todos te van a decir Pellegrini es el hombre. Si creen que va a llegar Pellegrini, la gran mayoría te va a decir que piensan que no, por todo lo que ha pasado, sus renovaciones, su buen nivel. Entonces yo creo que hay una dicotomía entre lo que piensan unos y otros.

La Copa América, primera exigencia; luego, el Mundial de 2030

- (P) Ahora está Nicolás Córdova como técnico interino después de la marcha de Ricardo Gareca. Lo siguiente que viene, justo cuando pase el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, será la Copa América 2028. En clave temporal, ¿cómo encaja esa incorporación teórica de Pellegrini para que cumpla el contrato que tiene firmado con el Betis hasta 2027?

- (R) Exacto. Bueno, es tal el despelote que hay en el fútbol chileno que la verdad es que en estos momentos nadie sabe cuál es el real objetivo con la selección chilena. Porque, por un lado, suena extraño que yo te diga 'es el deseo de todos Pellegrini', pues, por otro lado, el gerente de selecciones, que es Felipe Correa, ha sido bastante enfático en decir 'hoy el técnico es Nicolás Córdova y no estamos buscando'. Si bien en su momento también ha dicho 'nos gustaría Pellegrini', nadie ha dicho abiertamente 'Pellegrini es el gran objetivo de Chile y por él vamos a ir'. En Chile no se descarta que Nicolás Córdova, incluso, pueda continuar al mando de la selección, luego de las clasificatorias desastrosas que tuvo Chile, donde terminó en el último lugar.

Había tenido una cierta remontada en algunos partidos amistosos con selecciones de carácter menor (le ganó un par de veces a Perú, le ganó a Rusia...), pero en esta última doble fecha FIFA le fue muy mal con Nueva Zelanda, perdió 4-0 y, ahí, nuevamente se activaron las alarmas de decir 'bueno, es Nicolás Córdova el encargado o no de guiar los destinos de la selección'. Con respecto de la Copa América, yo creo que hoy en Chile lo único que importa es volver a un Mundial. La verdad que estar en una confederación donde habían siete cupos y medio y no haber clasificado fue un golpe demasiado duro; el tercer mundial consecutivo en que Chile no está y no resiste otro, no resiste un cuarto Mundial fuera.

No es porque nosotros seamos potencia, nosotros no somos Italia, pero económicamente el fútbol chileno y la federación no soportan un cuarto mundial fuera. Podría generarse una crisis bastante importante en términos económicos que ya está, de hecho. Por lo tanto yo creo que eventualmente, y esto otra vez en el tono de las especulaciones porque no se ha dicho abiertamente, me da la impresión de que, incluso, Chile hasta podría sacrificar la Copa América. Yo no siento que hoy la Copa América sea el gran objetivo del fútbol chileno; es volver al Mundial. Se podría sacrificar, se podría esperar hasta hasta el término de contrato de Manuel Pellegrini en 2027 y, ahí, ir en la búsqueda ya en libertad de Manuel Pellegrini, si es que también queda en libertad, eso no lo sabemos. Ahí ya se podría hacer un trabajo serio de ir a buscarlo pero ya con miras a las clasificatorias directamente. Yo siento que si la Copa América la dirige Córdova o la dirige alguien más del fútbol joven, nadie en Chile se extrañaría, no sería algo extraño.

Las elecciones de noviembre de 2026

- (P) Manuel Pellegrini hablaba en alguna entrevista de unas elecciones en noviembre, creo que se refería a noviembre de 2026. En ese contexto sí cuadraría su prolongación de contrato para esperar a ver quién sale, ¿no? Porque siempre ha dicho que no se siente digamos vinculado emocionalmente, que no siente mucho feeling hacia los actuales dirigentes.

- (R) Es total, eso es así, y a la vez también es un problema, porque el tema de las elecciones de noviembre, por el momento, el único... hay dos candidatos que están confirmados: la lista de continuidad de Pablo Milad (en la foto inferior) y un directivo de un club muy menor del fútbol chileno, que yo creo que no va a tener todo el apoyo necesario para ganar esa elección, y, por otro lado, la federación, que sería finalmente la que debe tomar una decisión de encaminar la conversación con Manuel Pellegrini o no, está bastante claro que va a tener a dos directores que provienen de la ANFP, del actual organismo que controla el fútbol chileno, y esas dos personas tienen un perfil que tengo la sensación de que no les acomoda mucho Manuel Pellegrini, que son dos directivos de clubes grandes, de Universidad de Chile y de Colo Colo, que no están o van muy en la línea de la actual directiva del fútbol chileno.

La posible solución

- Hay un tercer nombre que se llama Juan Tagle (abajo), que es el expresidente de Universidad Católica, que, a modo de instituciones, sin duda alguna es la más seria y más sustentable del fútbol chileno: acaba de inaugurar un estadio espectacular, premiado a nivel internacional. Y tengo la sensación de que Juan Tagle sí va muy en la línea de lo que Manuel Pellegrini quiere proyectar para el fútbol chileno, que es no solamente sacar resultados, sino infraestructura, mejorar el fútbol joven, cosas que Universidad Católica con Juan Tagle ha realizado y ha hecho. Te contextualizo un tema importante también: no necesariamente el que haya un directivo que vaya en la línea de Pellegrini es sinónimo de que Pellegrini llegue. Te recuerdo que en la 2013/2014, en otro momento, en otra instancia, antes de que la selección chilena ganara la doble Copa América, que ganó finalmente en 2015/2016, estuvo Arturo Salah como presidente de la ANFP.

- Arturo Salah es un gran amigo de Manuel Pellegrini, pero no no lo pudo convencer. Cuando Manuel Pellegrini andaba en China, estuvo la posibilidad en su momento, se conversó bastante, y finalmente tampoco lo pudo convencer. Entonces, lo que pasa en la mente de Pellegrini también, con respecto a su futuro, es algo que solamente Pellegrini sabe, y, si bien lo ha manifestado en su momento esto de que quiere directivos que vayan un poco en la misma línea de hacer crecer el fútbol chileno es una cosa, otra es que realmente eso vaya a ocurrir, que vaya ese directivo, por más que tenga la misma línea, a convencer a Manuel de que es el hombre que necesita el fútbol chileno, o la selección más bien.

La ruptura este verano de 2026 con el Betis, una vía pintiparada para 'La Roja'

- (P) ¿Y el escenario de que sea este verano europeo de 2026, tras la dolorosa eliminación reciente del Betis en los cuartos de Europa League, por la ilusión que se había depositado en el torneo y la posibilidad, incluso (aunque matizada un poco y atemperada por la victoria en Girona, que ha ratificado un poco la quinta plaza), que existe de que fracase en la temporada y se plantee no echar a Pellegrini, pero sí llegar a un acuerdo, como ocurrió hace unos años con uno de sus antecesores, Quique Setién, antes de que acabara el contrato? ¿Cuadra más algún paso intermedio hasta que se produzca todo lo que hemos hablado antes en lo federativo?

- (R) Exacto. Bueno, te vuelvo a decir, en el fútbol chileno las decisiones que se toman hoy día te puedo decir blanco y mañana puede ser negro. Por lo tanto, nada se puede descartar. Yo creo que el escenario actual, el escenario de hoy, y lo que tú planteas, que a fin de temporada el Betis termine perdiendo el quinto puesto y haya una conversación, sí es un escenario que se ha manejado, es un escenario que se ha conversado, que en los medios, incluso, también lo hemos abordado de alguna forma, pero no hay una voz directiva. No hay una voz directiva que diga 'sí, si Pellegrini no sigue o a Pellegrini en el 2027, cuando termina el contrato, nosotros vamos a ir a buscarlo'. Nunca se ha dicho abiertamente.

Sí ha habido buenas intenciones; Pablo Milad, el presidente, y Felipe Correa, el gerente de selecciones, han dicho todos 'nos gustaría', que es la frase que puedo decir yo, que puede decir cualquier hincha del fútbol externo, pero no hay una declaración abierta de intención. Es decir 'es el nombre y es el único nombre que queremos'. De hecho, es más, yo tengo la información de que la continuidad de Córdova es muy poco probable, después de lo que pasó en Nueva Zelanda es muy poco probable que ocurra.

Seguramente, después del Mundial se van a activar un poco las campanas de ir en búsqueda del nuevo entrenador y ya hay un nombre de un entrenador argentino que es Juan Pablo Vojvoda (abajo), el doctor Vojvoda, que dirigió en Fortaleza y también dirigió en el fútbol chileno; es un nombre que gusta bastante, que económicamente es muchísimo más abordable que Manuel Pellegrini, pero es un nombre y seguramente la ANFP debe estar manejando, y ahora la federación, cuando se conforme, también seguramente otros nombres. El factor económico para mí no es crucial. Si Manuel Pellegrini, terminado el contrato con el Betis y después me imagino de un homenaje que le hará al club si es que se llega a un término en las condiciones planteadas, accede y dice 'bueno ya es el momento', hablar de 6-7 millones de dólares por temporada es imposible. Yo no creo sinceramente que el fútbol chileno hoy se pueda permitir un entrenador de más de dos millones de dólares por temporada, no lo creo. y por eso había muchas voces dentro de la directiva que decían mantengamos a Córdova, que es el jefe de las divisiones menores, de las divisiones juveniles, que tiene un sueldo que no debe superar el millón de dólares.

Un deseo, casi una promesa, como aval y esperanza en Chile

- (P) Y ya para terminar, el gran aval o el gran argumento para pensar en un Manuel Pellegrini selección es que él lo ha verbalizado en varias ocasiones. Ha dicho que su sueño es también terminar su carrera, su larga y exitosa carrera, dirigiendo a Chile en un Mundial. Lo puede conseguir evidentemente con 80 años, pero, por lógica y por sentido común, está hablando del Mundial siguiente, el de 2030, que pasará por España, entre otras naciones como Portugal y Marruecos. Ahora, hay que encajar ese deseo de Pellegrini en un sacrificio económicamento de parte de su caché, en un contexto federativo, como hemos dicho, que le agrade o que también piensen en él como gran solución a los problemas del fútbol chileno y en esta fecha. El sí o el no tiene que ser en el verano 2026 o el verano de 2027, no tiene más vuelta de hoja.

- (R) Yo creo que estamos todos muy expectantes a lo que pasa al final de la temporada. Es evidente que cambia mucho el panorama entre que Manuel Pellegrini, como lo hablábamos recién, quede libre ahora, Vs. esperar un año más. Yo insisto, si bien nadie de la ANFP abiertamente ha dicho que va a ir a buscar a Manuel Pellegrini, el que Pellegrini quede libre ahora abre sin duda alguna un escenario completamente nuevo, ya con una federación conformada también, ése es otro factor relevante.

Y yo creo que tú tocaste un tema que es bien importante: en el Mundial de 2030, Pellegrini va a tener 76 años, algo así, me hace recordar un poco la figura de Pekerman en Colombia, y con Pellegrini tan vigente como está, creo que en la edad quizás no es un problema, pero sí puede ser algo motivante para él, que el Mundial, si hay suerte tal vez, quizás lo pueda jugar en España, dirigiendo a Chile o en Portugal, en un caso más o menos cercano. También debe ser un factor que a él le motiva; no es lo mismo yo creo para Pellegrini dirigir un Mundial en España residiendo aquí que en Corea o en Japón por todo lo que significa España también para él. Tengo la sensación que Pellegrini se va a quedar residiendo en España, por lo tanto, si bien eso no significa que en los cuatro años de preparación no se va a ir a Chile (se va a ir a Chile evidentemente), creo que también juega a su favor, pero tendremos que esperar a ver lo que pasa ahora. Yo creo que hoy todo el cariño que el chileno le tiene al Betis por Pellegrini quizás se transforma ahora en tal vez, 'bueno, quizás mejor que no le vaya tan bien, que pierda esa quinta plaza', que quede libre para que empiecen las negociaciones que evidentemente tendrían que iniciarse.

Un vaticinio: más lejos que cerca, incluso en 2027

- Si yo me la tuviera que jugar hoy por algo, yo lo veo hoy más lejano que cercano a Manuel Pellegrini en cualquiera de los dos escenarios, 2026 o 2027, hoy. ¿Y de quién dependerá, única y exclusivamente? A mí me parece que más bien de Pellegrini que de la Federación por un tema netamente económico. En lo deportivo no hay ninguna duda que es el único gran nombre que que podría levantar a Chile del pésimo estado en que se encuentra.